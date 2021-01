La Befana arriva in sirena dai bimbi ricoverati: giocattoli dai vigili del fuoco

Nessun incendio da spegnere ma sorrisi da regalare. Missione speciale per i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza giovedì mattina.

I pompieri a bordo di un mezzo di servizio sono andati a consegnare giocattoli e doni ai bambini ricoverati presso il centro Maria Letizia Verga dell'ospedale San Gerardo di Monza.

Un gesto di solidarietà e vicinanza per testimoniare l'affetto dei vigili del fuoco nei confronti dei più piccoli nonostante quest'anno le misure restrittive legate alla pandemia di covid-19 abbiano portato ad annullare alcuni importanti momenti di condivisione come la visita dei pompieri in divisa in reparto. I doni - destinati ai reparti di Pediatria e Oncologia Pediatrica del centro di via Pergolesi - hanno regalato ai più piccoli sorrisi e attimi di spensieratezza.