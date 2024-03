Il comune brianzolo che ha deciso di sostenere le cure per i gatti abbandonati

Un’azione concreta per sostenere le colonie feline e per promuovere l’importante gesto di adottare cani e gatti.

Dopo l'adesione al sostegno al parco canile di Monza il comune di Giussano prosegue nell’attenzione verso gli amici a quattro zampe con una delibera che va nella direzione di migliorare il rapporto fra uomo e animale.

L’amministrazione comunale ha infatti disposto di proseguire nel sostegno, attraverso un contributo economico, all’attività dell’organizzazione di volontariato dell'associazione "Cani&Mici per Amici" che già opera sul territorio comunale di Giussano per fornire sostentamento e cura ai gatti delle colonie feline. Anche attuando la cattura dei gatti liberi per sterilizzarli e reimmetterli in sicurezza.

L’attività dell’organizzazione, fanno sapere dal Comune, è anche quella di promuovere e sostenere l’adozione di cani e gatti contribuendo così a contrastare il triste fenomeno dell’abbandono degli animali. "In continuità con l’adesione al parco canile di Monza, prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale nel rafforzare il legame fra uomo e animale - afferma Paola Ceppi, assessore con delega al Benessere animale – Anche in questo caso, considerata l’importanza delle colonie feline presenti nella nostra città, abbiamo scelto di affidarci a professionisti del settore, in grado di comprendere e rispettare i diritti e i bisogni degli animali e di attuare una concreta opera di sensibilizzazione verso l’adozione di cani e gatti".