Al via in Brianza il cantiere idraulico da un milione di euro

Un cantiere da oltre un milione di euro per il potenziamento della rete fognaria.

Prenderà il via lunedì 6 novembre nel comparto tra piazza Cadorna e via Monte San Michele a Robbiano, asse centrale della frazione di Giussano. L’intervento, progettato e finanziato da BrianzAcque per un investimento complessivo pari ad oltre un milione di euro, si concentrerà sulla risoluzione dei problemi di insufficienza idraulica delle fognature esistenti che da decenni interessano il centro della frazione. In particolare, il progetto consiste nella demolizione e nel contestuale potenziamento della rete fognaria, con la posa di nuove condotte dotate di un diametro maggiore.

L’operazione, della durata di circa sei mesi, ha come obiettivo finale quello di evitare nuovi episodi di esondazione, soprattutto in via Dante, dove l’insufficienza ed il rigurgito generalizzato rende problematica la zona in concomitanza con episodi di forte pioggia o di prolungato maltempo.

I lavori

L’interventosi svilupperà da Via Madonnina fino a Via Monviso - via Monte San Michele, per una lunghezza complessiva di circa 215 metri. Le cause delle criticità idrauliche in via Dante sono conseguenza dell’impostazione della rete stessa che, attualmente, veicola gran parte delle acque nelle zone del centro e principalmente sulla dorsale di via Dante. Un’ulteriore criticità è dettata anche dalla conformazione del piano stradale che presenta una forte pendenza fino all’intersezione di via Dante con piazza Cadorna e via Monte San Michele. Il progetto prevede di ridurre le portate su Via Dante provenienti da via Monte San Michele, spostandole verso via Battisti, così da alleggerire la via Dante.

La road map

In primis verrà realizzato un tratto di condotta che andrà a sostituire e implementare su piazza Cadorna l’attuale fognatura con la posa di manufatti prefabbricati scatolari che avranno funzione di invaso e laminazione delle acque raccolte dal bacino di monte, consentendo il deflusso in sicurezza lungo la dorsale. Verrà poi eseguito un secondo tratto di condotta fognaria in via Monte San Michele, partendo dall’incrocio con via Monviso sino all’incrocio con via Dante, all’altezza dell’aiuola spartitraffico.

L’impatto dell’opera è praticamente nullo in quanto il completo interramento dei manufatti consentirà il mantenimento delle aree all’uso attuale. Per consentire l’avanzamento dei lavori sono state concordate chiusure parziali o totali di tratti di strada di via Cesare Battisti, piazza Cadorna, via Monte San Michele e via Dante. Al fine di agevolare la viabilità in fase di cantiere in prossimità dell’innesto di via della Madonnina, è prevista la possibile demolizione del marciapiede (angolo via Battisti/della Madonnina) e il successivo ripristino a lavori ultimati. Una volta conclusi i lavori, BrianzAcque riasfalterà i tratti di arterie stradali coinvolti dalle attività di sostituzione reti.

"Un cantiere atteso"

Per il presidente e ad di BrianzAcque, Enrico Boerci, il cantiere è "un investimento importante, un intervento atteso, necessario per migliorare un servizio essenziale per tutti i cittadini e al contempo contribuire a mitigare l’impatto determinato dagli eventi piovosi”.

“Ringrazio BrianzAcque per un investimento importante che andrà a migliorare la rete fognaria del centro di Robbiano, purtroppo attualmente insufficiente in caso di forti piogge - ha invece sottolineato il sindaco Marco Citterio - È un cantiere atteso dalla popolazione, illustrato nei particolari alla cittadinanza, che ci consegnerà un sottoservizio ormai fondamentale per le attuali dimensioni abitative del comparto di Piazza Cadorna".