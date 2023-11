Nel cimitero brianzolo apre il giardino speciale dove si possono disperdere le ceneri dei defunti

Un giardino "speciale" dove sarà possibile disperdere le ceneri dei proprio cari.

Sono stati ultimati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione del Giardino delle rimembranze, l’area all'interno del cimitero di Giussano nella quale è possibile disperdere le ceneri dei propri cari e caratterizzata dalla presenza di un angolo verde dedicata al raccoglimento e al silenzio.

Secondo quanto chiarito dagli uffici di piazzale Aldo Moro la scelta di individuare uno spazio con questa finalità risponde alla crescente necessità, anche per coloro che scelgono la cremazione, di individuare un luogo che dia memoria fisica alla persona cara scomparsa. Il Giardino delle rimembranze si trova sul lato destro del cimitero di Giussano: qui, uno spazio per il commiato è oggi costituito dal Viale delle cerimonie (accessibile anche alle persone diversamente abili), mentre è in via di definizione l’ultima fase realizzativa del Tempio per la celebrazione dei riti di sepoltura.

Contestualmente, attraverso l’approvazione della variazione di Bilancio da parte del consiglio comunale, la giunta ha stanziato ulteriori risorse - per un importo complessivo di 140mila euro - per un intervento che riguarderà il cimitero di Paina. Nei prossimi mesi è infatti prevista la realizzazione di ulteriori 48 colombari che andranno così ad affiancarsi al precedente blocco ultimato nelle scorse settimane per garantire una più ampia disponibilità di loculi all’interno del camposanto della frazione. "L’attenzione dell’amministrazione comunale verso i luoghi sacri della città si è tradotta, nel corso del 2023, col completamento di due nuovi colombari nei cimiteri di Paina e di Robbiano, per un totale di circa 90 loculi, per un importo complessivo di 275mila euro - spiegano dal comune - Ad integrazione dei nuovi edifici destinati ad ospitare colombari, una specifica manutenzione ha riguardato il cimitero di Paina, con una cura del verde presente finalizzata a rendere più accessibilii vialetti interni e ad incrementare ulteriormente il decoro dello spazio. In particolare, nei pressi dell’ingresso del cimitero ha avuto luogo la posa di quattro nuovi cipressi e la collocazione di vasi floreali".