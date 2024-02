Il comune che fa sconti sulla Tari ai negozianti vicino ai cantieri

Buone notizie per i negozianti di Giussano che hanno la loro attività nei pressi dei cantieri. Il consiglio comunale ha approvato la possibilità di applicare riduzioni sulla tassa dei rifiuti per gli artigiani e commercianti che hanno l’attività in zone nei pressi di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono in modo continuativo per oltre sei mesi

Il via libera prevede che, per ogni singolo caso, la giunta comunale possa prevedere una riduzione della tassa rifiuti sia nella parte fissa che nella parte variabile, fino alla totale esenzione, a favore esclusivamente degli esercizi commerciali e artigianali la cui sede operativa si affacci, con unico punto di accesso della clientela, sulla strada o sulla piazza direttamente interessata dalle limitazioni del traffico a causa di lavori per la realizzazione di opere pubbliche.

La giunta comunale provvederà ad individuare le vie del territorio comunale oggetto dei lavori e le conseguenti percentuali di riduzione Tari, beneficio che potrà essere fruito qualora il contribuente sia in regola con il pagamento dei tributi.

“Un aiuto economico, ma soprattutto un gesto di attenzione in un momento storico non semplice per artigiani e commercianti - commentano il sindaco Marco Citterio e l’assessore al Commercio Paola Ceppi -. La presenza di un cantiere può influire sull’andamento di un’attività riducendone in parte la visibilità e l’accessibilità, per questo come amministrazione comunale abbiamo deciso di fare la nostra parte. Valutando ogni singolo caso, sarà possibile sostenere chi momentaneamente si trova in un’area di cantiere”.