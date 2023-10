La piazza di Monza dove si festeggerà Halloween, con tanto di mini luna park

Il divertimento per la festa di Halloween a Monza è assicurato anche nei quartieri.

A Sant'Albino, nello specifico, martedì 31 ottobre le iniziative per la vigilia della Festa di Ognissanti prenderanno il via, fin dal pomeriggio, grazie a un'idea dei referenti della consulta di quartiere, organizzate tra il centro civico e piazza Pertini.

Si parte con il trucca bimbi, all'interno del centro civico di via Mameli, e con l'apertura del mini lunapark, alle 16,45, in piazza Pertini. Alle 18.30 la paura sarà declinata nello spettacolo pedonale per bambini "Frankenstein", in piazza Pertini.

Nel corso del pomeriggio in programma anche laboratori al centro civico e il consueto appuntamento serale, alle 19.30, col dolcetto scherzetto. In particolare, 4 laboratori creativi di zucche artistiche, alle 17, 17.20, 17.40 e alle 18, cui sarà possibile partecipare prenotandosi al numero 335 5352636.

Per bambini (insieme a mamma e papà) il divertimento è assicurato.