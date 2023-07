Il comune brianzolo dove si dirà addio alla plastica

Un futuro senza plastica. È questo l'obiettivo dell'alleanza stretta fra il comune di Seregno e il circolo locale di Legambiente e che ha dato il via alla campagna "Seregno plastic free", lanciata dall'amministrazione comunale in questi giorni.

I primi a essere chiamati in causa saranno i commercianti e le attività di somministrazione, ai quali Legambiente proporrà l'adesione a un percorso di riduzione degli imballaggi e delle stoviglie monouso, secondo un protocollo di azioni concrete e coerenti con le caratteristiche e con le esigenze delle singole tipologie commerciali.

Come funziona

Le adesioni verranno inserite in una mappa georeferenziata e agli operatori commerciali coinvolti verrà assegnata, quale riconoscimento per il proprio impegno, la vetrofania “plastic free” da esporre nel proprio negozio. In parallelo, verranno realizzati e distribuiti materiali informativi per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della riduzione della plastica e sul corretto smaltimento e riciclo dei diversi materiali, richiamandosi al principio delle 3 R: riduco, riuso, riciclo. La prima fase del progetto prevede la pubblicazione di un sito internet dedicato e l’invito rivolto agli operatori economici a compilare un primo questionario introduttivo all'iniziativa. Il questionario sarà accessibile fino alla fine del mese di settembre.

Ogni anno 1.100 tonnellate di plastica

Nella Città di Seregno vengono prodotte ogni anno 1100 tonnellate di plastica. La raccolta differenziata supera l’80 per cento, e questo è certamente un dato positivo, ma la riduzione a monte dei rifiuti, adottando soluzioni alternative, limitano i costi ambientali relativi alla produzione, allo scorretto smaltimento e alla dispersione nell’ambiente.