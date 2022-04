In Brianza la casa e l'ospedale di comunità: inaugura la Moratti

L'Asst Brianza ha inaugurato la sua prima casa di comunità e il suo primo ospedale di comunità. Una giornata intensa per i vertici della struttura sanitaria brianzola. Questa mattina, giovedì 14 aprile, il taglio del nastro: a Giussano la casa e l'ospedale di comunità, a Vimercate l'ospedale di comunità. E a tagliare il nastro della casa e dell'ospedale di comunità di Giussano è stata l'assessore al Welfare Letizia Moratti e l'assessore regionale Fabrizio Sala. Presente anche il presidente della Provincia Luca Santambrogio e i vertici dell'Asst Brianza. Queste sono le prime strutture di questo genere gestite da Asst Brianza previste dalla riforma sanitaria regionale. Entro il 2024 l'Azienda socio sanitaria territoriale prevede la creazione 13 case di comunità e 2 ospedali di comunità (a Giussano e Limbiate).

Cosa c'è nella casa di comunità di Giussano

In questa prima fase alla casa di comunità di Giussano afferiscono i residenti di Giussano e di Seregno (per un totale di circa 71mila abitanti) e sono impiegati una ventina di operatori tra medici infermieri, assistenti sociali e personale amministrativo. La struttura ha sede presso il presidio territoriale di via Milano. Nella struttura i servizi di front office e accoglienza (dove prenotare visite, acquisire informazioni, pagare il ticket mediante Pos); gli ambulatori dei medici di famiglia (attualmente ce ne sono 2 del corso regionale di medicina generale che seguono 600 pazienti a testa); il Punto unico di accesso riservato ai pazienti fragili che hanno necessità di essere presi in carico dalla rete dei servizi sociosanitari; l'ambulatorio degli infermieri di famiglia e di comunità che forniscono assistenza alla persona e ai care giver che necessitano di interventi infermieristici di tipo tecnico e di educazione alla salute. Inoltre è attivo l'ambulatorio dei medici specialisti: oltre a quelli di medicina generale del territorio di riferimento ci sono i medici specialisti in campo cardiologico,diabetologico,neurologico, internistico, ginecologo/ostetrico, oculistico, chirurgico, ortopedico, fisiatrico. Inoltre c'è anche un punto prelievi, il servizio di protesica e a commissione invalidi.

Nell'ospedale di comunità anche l'hospice

L’ospedale di comunità di Giussano dispone attualmente di 20 posti letto del reparto di sub acuti (già attivo presso il presidio ospedaliero territoriale) che verranno poi riconvertiti in letti in degenza di comunità livello avanzato, ai quali si aggiungeranno poi altri 20 posti letto di degenza di comunità livello base.

La struttura comprende anche l'hospice, con 19 posti letto e uno tra i più alti tassi di occupazione di Regione Lombardia (500 circa i ricoveri all’anno e 700, sempre nello stesso periodo, i pazienti seguiti a domicilio dal personale della struttura). Nell'ospedale di comunità anche il progetto di telemedicina (avviato da tempo) rivolto ai soggetti fragili e cronici che hanno una patologia cardiaca o che vivono problematiche aritmologiche, e servizi per la neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza (in particolare i disturbi specifici dell’apprendimento che coinvolgono l’abilità di lettura, scrittura e calcolo). Nell'ospedale di comunità di Giussano vengono eseguite le prime visite e screening dei profughi dell'Ucraina, i tamponi e i vaccini.

All'ospedale di comunità anche corsi per la popolazione

Alla casa di comunità di Vimercate afferiscono i residenti dei comuni di Vimercate, Burago Molgora, Bernareggio, Aicurzio, Sulbiate, Ronco Briantino, con una popolazione di riferimento di quasi 52 mila abitanti. Sono attivi il front office e accoglienza; i servizi di cure primarie (con 2 medici del Corso regionale di medicina generale, con 1.200 pazienti seguiti complessivamente da entrambi); il Punto unico di accesso; l’ambulatorio infermieri di famiglia e di comunità; i servizi di specialistica (cardiologica, neurologica, pneumologica, internistica, diabetologica). Oltre 15 gli operatori sanitari, socio sanitari e amministrativi impegnati. Nella casa di comunità di Vimercate verranno organizzati incontri con i cittadini di promozione e cultura della salute, e con le associazioni di volontariato del territorio sulla gestione delle relazioni di aiuto, gli stili di comunicazione, il counseling. Verrà attivato anche il progetto Open: punto di ascolto e counseling a bassa soglia per adolescenti fragili, per l’eventuale orientamento verso i servizi specialistici di secondo livello (Uonpia, consultorio...).