Incendio all'aeroporto di Catania: il costo dei biglietti schizza a oltre mille euro

Avevano organizzato tutto nei minimi particolari e quella settimana di vacanza l’avevano attesa con grande trepidazione. Destinazione le calde coste della Sicilia. Partenza - in aereo - lunedì 17 luglio alle 17.30 ma questa mattina, quando si sono svegliati, si sono trovati catapultati in un incubo.

A raccontare la vicenda a MonzaToday è Andrea, 40enne monzese che ha trascorso la mattinata di lunedì a cercare una soluzione e soprattutto un volo o un treno per la Sicilia dove aveva deciso di trascorrere le vacanze insieme al compagno. "Mi sembrava di essere in un incubo - racconta -. Il caos totale. Prima ho iniziato a cercare informazioni sul web e sul sito dell’aeroporto di Fontanarossa. Inizialmente dicevano che lo scalo avrebbe riaperto alle 14, dopo poco però hanno precisato che la riapertura sarebbe avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 19 luglio. Ho telefonato e mi hanno rimbalzato alla mia compagnia che, purtroppo, fa scalo solo a Catania. La compagnia ci ha rimborsato il biglietto sulla App, con validità per un anno, ma noi le ferie le abbiamo solo in questa settimana”.

A quel punto il monzese aveva poche alternative: o attendere altri due giorni sperando che non ci fossero ulteriori ritardi perdendo comunque preziosi giorni di riposo, oppure optare per il treno o altri scali. “In treno non c’erano posti - prosegue -. Di altri voli su Palermo ce ne erano pochissimi e con prezzi esorbitanti: mille euro a persona. A quel punto abbiamo deciso di partire ugualmente, ma in auto”. Così che poco dopo mezzogiorno, sotto una canicola infernale, i due monzesi hanno caricato l’auto e sono partiti. Un viaggio lungo lo Stivale, accollandosi la spesa non preventivata del costo della benzina, dell’autostrada e del traghetto, e poi la speranza di potersi finalmente rilassare e tuffare nel mare cristallino della Sicilia godendosi quel relax atteso da un anno.