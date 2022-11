Fiamme nella notte in un negozio

Vigili del fuoco al lavoro stanotte per un incendio in un negozio di Limbiate. Erano da poco passate le 3 di oggi, giovedì 17 novembre, quando i pompieri sono stati allertati per un rogo che era divampato a Limbiate, in un negozio in via Achille Grandi.

Sul posto sono state inviate squadre e mezzi dai distaccamenti di Desio e di Bovisio Masciago: l'autopompa, l'autobotte e un modulo di supporto. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Limbiate.

I soccorsi

Spetterà adesso ai vigili del fuoco ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare la causa che ha scatenato l’incendio. Fortunatamente non si registrano feriti.