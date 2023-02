Scuola chiusa per le elezioni: laboratori gratis per i bimbi dei genitori che lavorano

Il comune di Besana Brianza va incontro ai genitori dei bambini che frequentano la scuola primaria sede elettorale. Lunedì 13 e martedì 14 febbraio la scuola rimarrà chiusa. Un bel problema per i genitori che, andando al lavoro, dovranno organizzarsi magari con nonni e baby sitter per la gestione dei bambini. Ma per chi non ha aiuti o non ha la possibilità economica il comune ha organizzato 2 giorni di attività gratuite per gli alunni che risiedono a Besana.

Laboratori e giochi gestiti dagli educatori che si svolgeranno negli spazi di Villa Filippini dalle 8.30 alle 16.30. I laboratori e i giochi sono gestiti dagli educatori de 'Il Mondo di Emma'. L'iniziativa è a numero chiuso. Le iscrizioni vengono accolte in base all'ordine di arrivo fino a un massimo di 45 bambini. Al superamento di questa quota si creerà una lista di attesa. Per iscriversi è necessario cliccare su questo indirizzo: https://bit.ly/unaretepertuttielezioni