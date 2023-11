Nuovo look per il laghetto brianzolo: sarà più bello passeggiare

Il nuovo look nell'area del bacino lacustre brianzolo promette nuove emozioni per coloro che amano passeggiare in mezzo alla natura.

Prenderà infatti il via nei prossimi giorni l’intervento di riqualificazione naturalistica e funzionale delle zone idriche nell’area del laghetto di Giussano, meta di tanti appassionati e amanti della natura. L’obiettivo, secondo quanto spiegano dal comune, è quello di ripristinare l’operatività dei due fontanili situati all’interno del Parco Regionale della Valle del Lambro. Cui si aggiungerà una nuova illuminazione.

Il progetto, fortemente voluto dalla giunta del sindaco Marco Citterio, che ha stanziato oltre 25mila euro per la completa esecuzione dei lavori, interesserà le aree limitrofe al laghetto e il reticolo minore che alimenta il bacino, ripristinandolo integralmente nella sua funzionalità. così da migliorare l’approvvigionamento idrico al bacino lacustre e con un conseguente miglioramento delle caratteristiche trofiche e di ossigenazione del laghetto. Per ripristinare la funzionalità idraulica è previsto il ripristino della pendenza del fondo dell’asta del fontanile funzionale ad un corretto deflusso delle acque, anche con la rimozione della vegetazione infestante.

Sono invece già in corso nell’area laghetto i lavori di efficientamento dell’illuminazione pubblica: l’amministrazione comunale ha infatti già affidato i lavori per la completa riconversione delle luci attuali con nuove a led, così da garantire un risparmio economico e al contempo una maggiore illuminazione che si traduce anche in una maggior sicurezza per gli utenti. Le zone interessate dai lavori saranno quella del parcheggio di via Stelvio, dell’area giochi attrezzata situata nei pressi della nuova struttura ricettiva e del camminamento attorno al bacino lacustre con la sostituzione dei punti luce che definiscono il perimetro dell’oasi.

"Proseguono le opere volute dall’amministrazione Comunale di Giussano per il completo rilancio dell’oasi naturalistica di Giussano - affermano il sindaco Marco Citterio e l’assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Crippa - L’intervento sui fontanili vuole ricreare una vasta area umida già presente alcuni decenni fa, migliorando l’efficienza idraulica delle risorgive e favorendo la piena funzionalità dei due fontanili. Il nuovo progetto di illuminazione a led, oltre al contenimento dei costi per l’illuminazione pubblica, consentirà di rendere questo spazio ancora più sicuro, fruibile e suggestivo".