Lavori in autostrada A4: tutti i tratti chiusi

Sulla A4 Milano-Brescia sono in programma alcuni lavori che prevedono la chiusura notturna di alcuni tratti dell'autostrada.

Come riferisce Anas nelle tre notti di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 settembre dalle 23 alle 5 sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e l'allacciamento con la Tangenziale Est di Milano, verso Brescia. Si segnala che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Brescia e Torino, mentre rimarrà regolarmente transitabile il nodo A51/A4, per chi proviene dalla Tangenziale Est (da Bologna) ed è diretto sulla A4 Torino/Trieste, verso Venezia.

I percorsi alternativi

Per la chiusura del tratto Sesto San Giovanni-allacciamento Tangenziale est di Milano dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, immettersi poi su Viale Guglielmo Marconi, Viale delle Industrie, Viale Gian Battista Stucchi, percorrere la SP13 seguendo le indicazioni per A4 Torino/Trieste e rientrare sulla A4 alla stazione di Agrate, per un itinerario totale di circa 12,5 km;

-per chiusura entrata Sesto San Giovanni verso Torino: entrare allo svincolo di Cormano, al km 130+000;



Nelle notti del 15 e del 16 settembre dalle 22 alle 5 sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A51 Tangenziale est di Milano e l'allacciamento con la A52 Tangenziale nord, verso Torino. Dopo la deviazione obbligatoria sulla A51 Tangenziale est verso Bologna, si consiglia di uscire allo svincolo 11 e seguire le indicazioni per la Tangenziale nord in direzione A4 Torino-Trieste. In ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Agrate nord, percorrere la SP13 verso Monza-Vimercate per 4,5 km, immettersi su Viale Gian Battista Stucchi, Viale delle Industrie, Viale Enrico Fermi e Via Guglielmo Marconi per un totale di 9,2 km, seguendo le indicazioni per A4 Torino con successiva immissione in A4 Torino-Trieste.



Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilita' e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.