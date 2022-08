Operai al lavoro: cantiere in Valassina

Al via oggi, martedì 16 agosto, il cantiere per la manutenzione programmata della pista ciclabile lungo la Strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga.

"Per consentire la manutenzione straordinaria dei sovrappassi alla strada statale nei territori comunali di Monza, Lissone e Verano - si legge nel comunicato stampa di Anas - dal km 13,800 al km 31,650 della statale 36 del Lago di Como e dello Spluga Anas ha programmato la chiusura al transito ai pedoni e velocipedi lungo le piste ciclabili lungo le complanari alla SS 36 in direzione Sud, per ragioni di sicurezza dell'utenza e dei lavoratori."

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, dalle 9 di oggi, martedì 16 agosto, verrà chiusa al traffico la statale dal km 24,400 al km 23,000 direzione Milano. Il percorso alternativo è rappresentato dalla viabilità comunale. La riapertura è prevista per il 30 novembre.

