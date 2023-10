La nuova piazza "green" con alberi, percorsi protetti, panchine (ma anche 45 parcheggi)

A Lazzate piazza Lombardia si rinnova e diventa più green. Una piazza nel centro del piccolo comune brianzolo dove poter passeggiare, ma anche sedersi sulle panchine all’ombra di nuovi alberi.

La Giunta comunale guidata dal sindaco leghista Andrea Monti ha approvato il progetto esecutivo per riqualificare la piazza. Nella "nuova" piazza verranno abbattute le barriere architettoniche e verranno creati percorsi pedonali protetti. Inoltre verranno realizzate due “isole” con panchine per rendere più fruibile la zona ai pedoni e verrà valorizzata l’area esterna tra la biblioteca e il comando della polizia locale così da rendere disponibile un nuovo spazio per piccoli eventi organizzati dalla biblioteca (ma non solo). La nuova piazza sarà dotata di un percorso pedonale protetto che consentirà di attraversarla in direzione est-ovest e viceversa, con il collegamento su via Roma per favorire anche l’utilizzo della principale entrata dell’oratorio parrocchiale che affaccia appunto su piazza Lombardia. È prevista la piantumazione di nuove aree verdi, per garantire uno spazio più vivibile, fresco ed esteticamente migliore.

I costi dell’intervento ammontano a circa 436mila euro di cui 350mila finanziati da Regione Lombardia (interventi per la ripresa Economica–Piano Lombardia) a cui si aggiungono gli 86 mila di risorse proprie comunali. “Abbiamo lavorato per coniugare tutti questi elementi necessari alla sicurezza e alla fruibilità, mantenendo anche una elevata capacità di parcheggio”, commenta Monti.

Il progetto definitivo prevede il mantenimento di 45 parcheggi degli attuali 54, ma si prevede anche la regolamentazione della sosta nel tratto di via Roma, con la realizzazione di stalli di sosta aggiuntivi, così da rendere l’intervento complessivo “neutro” rispetto agli stalli di sosta garantiti, in una zona peraltro già ricca di alternative. “Considero questo intervento un importante passo in avanti nel percorso di crescita e di vivibilità della nostra Lazzate”, conclude il sindaco.