Il medico è andato in pensione a luglio: ecco cosa devono fare i pazienti

Forse è arrivata la fine dell'incubo per i gli abitanti di Lesmo che, da luglio, non hanno più il medico di medicina generale. Con il pensionamento della dottoressa Maria Carla Brambilla, che ha cessato l'attività lo scorso 4 luglio, per i suoi assistiti è cominciato il calvario. Un problema molto diffuso in tutta la Brianza: sono numerosi i medici di famiglia che nell'ultimo anno hanno raggiunto la soglia della pensione, e molti quelli che la raggiungeranno a breve. Ma nel frattempo non c'è un immediato turn over e i pazienti senza il medico sono costretti, molte volte, ad emigrare fuori comune. Un bel disagio per i più anziani e per le persone non automunite.

Proprio come succede a Lesmo per gli ex assistiti della dottoressa Brambilla. Come si legge sulla pagina Facebook del comune brianzolo Ats Brianza "comunica che l'assistenza sanitaria primaria agli assistiti afferenti al medico di medicina generale dottoressa Maria Carla Brambilla, la cui attività è cessata in data 4 luglio 2022, sarà garantita mediante l’attivazione di specifico ambulatorio medico territoriale, presso il Centro polifunzionale comunale di Correzzana in via Leonardo Da Vinci, 10 dal dottor Gabriele Pietro Bolognesie dalla dottressa. Federica Giusto secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19. L'accesso all'ambulatorio è su prenotazione telefonando allo 338.7269194 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 contattabile anche in caso di accertata infezione da Covid. E’ possibile trasmettere richieste (anche di prescrizione farmaci) all’indirizzo e-mail: AMT.CORREZZANA@ats-brianza.it".