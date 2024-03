La libreria finisce a mollo: la richiesta di aiuto per salvare i libri

"É con il cuore gonfio di dolore che vi comunico che la libreria si è nuovamente allagata. Chiunque voglia o possa dare una mano, è benvenuto. Tanta acqua, zero elettricità. Nemmeno i vigili del fuoco riescono ad aiutare. La situazione è grave". Questo il disperato appello che ha lanciato sulla pagina Facebook la proprietaria della libreria "Elsa libreria creativa" di via Rota, a Monza.

Il fortissimo acquazzone che si è abbattuto nella serata di sabato 30 marzo su Monza ha creato (ancora) seri danni alla libreria, un vero gioiello e punto di riferimento culturale all'interno del quartiere. Un angolo di cultura, di condivisione dove - non solo trovare tanti titoli - ma dove vengono organizzati incontri letterari e con gli autori. Un vero e proprio angolo di magia, dove tuffarsi tra libri, incontri, ma anche laboratori e attività. Un luogo amato e frequentato, non solo dai residenti del rione, ma anche da tantissimi utenti monzesi e brianzoli. La risposta del quartiere non si è fatta attendere e già in tarda serata su Facebook sono arrivate le risposte di disponibilità da parte di alcuni utenti.

Purtroppo non è la prima volta che "Elsa libreria creativa" è finita a molto. Anche a luglio 2023, in occasione del nubifragio, i locali erano finiti sott'acqua, In quella occasione la proprietaria aveva chiesto di adottare un libro. "I volumi alluvionati verranno venduti a metà prezzo per aiutare la ripartenza di un luogo che è mio quanto vostro. Se vorrete condividere questa mia richiesta con amici e conoscenti, ve ne sarò immensamente grata", aveva chiesto la scorsa estate.