Il Monza fa gol anche in libreria: un libro sui 110 anni di storia

Un omaggio al Monza e alla sua storia con un libro. Per celebrare la promozione in serie A - ma anche e soprattutto 110 anni di storia che hanno fatto emozionare, piangere ed esultare intere generazioni di tifosi monzesi e brianzoli - adesso arriva anche un libro che celebra la storia della squadra cittadina.

Si intitola "Monza destinazione serie A. 110 anni di storia nella voce dei suoi protagonisti" il libro scritto da Stefano Peduzzi e Giulio Artesani. Il libro (edizioni Diarkos) sarà disponibile negli store on line a partire dal 5 luglio. "Queste pagine raccontano 110 anni di storia del Monza e danno voce a 110 fra giocatori, tecnici, dirigenti e persone che al Monza hanno dedicato tanti anni della loro esistenza e della loro passione, cogliendo la spinta che li ha portati a superare se stessi in nome di una maglia e di una città", scrive nella prefazione nell’ex calciatore e allenatore Fulvio Saini.

Un tuffo in oltre un secolo di storia, gli anni gloriosi, la seria B e C toccando anche gli inferi del dilettantismo. E poi quelle volte della serie A sfiorata e che, quest'anno, è finalmente diventata realtà. Questo libro è un lungo viaggio che parte dalla nascita della squadra, racconta dei suoi due fallimenti, della rinascita con Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, fino al tanto agognato e meritato approdo in Serie A. Con le vicende di 110 personaggi – dirigenti, calciatori, giornalisti, addetti ai lavori, tanti quanti sono gli anni della società – che hanno partecipato alla sua storia. Sempre dalla parte del Monza.

Autori due penne preziose e soprattutto amanti di questa squadra sono Stefano Peduzzi (classe 1979, è uno dei volti del giornalismo sportivo lombardo. Prima conduttore oggi opinionista oltre che direttore di Monza-News) e Giulio Artesani (classe 1959, è un tifoso del Monza di vecchia data: ha assistito alla sua prima partita nel lontano 1968, oltre che collaboratore di Monza-News).