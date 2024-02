A Monza il curioso mercato dove si possono comprare i libri usati al chilo

Acquistare libri di seconda mano a solo 10 euro al chilo salvandoli così dal macero.

Dopo il grande successo di Genova e Milano, l'evento "Librokilo" arriva a Monza per salvare ancora quintali di libri dal macero. Sabato 23 marzo dalle 10 alle 21 sarà infatti possibile acquistare libri di seconda mano a solo 10 euro al chilo presso lo Spazio Supernova in via Gerolamo Borgazzi, 87/a.

"Librokilo" è un progetto dell'agenzia di comunicazione MateriaTalk, divenuto ormai piuttosto celebre, e permetterà di scegliere tra tantissimi testi di saggistica, narrativa, cataloghi d'arte e fotografia, grafic novel e libri per bambini. La maggior parte dei volumi sono usati ma in ottimo stato, alcuni sono ancora nuovi, e tutti sono selezionati con cura dalla Libreria Ex Libris di Genova. Una volta fatta la propria cernita, sarà possibile pesare i libri selezionati sulla mitica bilancia di "Librokilo" e portare così a casa un piccolo tesoro fatto di testi introvabili, grandi classici e chicche nascoste.

"Librokilo" nasce dall’esigenza di rendere più sostenibile il mercato editoriale: si calcola infatti che solo in Italia nel 2022 siano state pubblicate quasi 80 mila novità, e si prevede che il 70% di esse finirà al macero per motivi che esulano dalla qualità stessa dei libri. Un grande spreco di carta e un esubero di trasporti che non ci possiamo più permettere dato l’impatto che queste pratiche di consumo hanno sull’ambiente. "Librokilo" si propone dunque di dare una seconda vita a questi libri, sperando che possano incontrare nuovi lettori e lettrici, instaurando così un virtuoso riciclo.

"Per un acquisto ancora più sostenibile, chiediamo a chi parteciperà di portare con sé la propria borsa - ricordano gli organizzatori - Vogliamo infatti combattere anche l’inutile spreco di plastica e carta dei sacchetti usa e getta".

L'ingresso è gratuito ma è necessaria la iscrizione a Eventbrite. Per informazioni visitare il link https://librokilo.it o scrivere a info@librokilo.it