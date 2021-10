Gli 'occhi' di chi non vede nascono in Brianza: è festa al Servizio Cani Guida Lions

Nascono in Brianza gli occhi di chi non vede, la luce e la guida di chi vive perennemente nel buio. E oggi si celebra la loro festa. Il 16 ottobre, infatti, è la Giornata nazionale del cane guida, istituita dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti nel 2006 per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sui diritti umani delle persone con disabilità visiva, e far comprendere che il cane guida sono “gli occhi di chi vive nel buio”.

Un amico a quattro zampe molto speciale che, perfettamente addestrato, diventa la vista di colui che non vede più: gli permette di vivere in totale autonomia, di andare al lavoro, di prendere i mezzi, di andare al ristorante, e di viaggiare senza bisogno di aiuto.

A Limbiate un centro d'eccellenza

E proprio in Brianza da decenni c’è un’eccellenza del settore. Sorge, infatti, a Limbiate, il Servizio Cani Guida dei Lions, Ente morale istituito nel 1959, dove ogni anno vengono consegnati in comodato gratuito 50 cani addestrati.

Sono 2.240 i cani che dall’inizio di questa avventura - avviata a Milano dall’ingegner Maurizio Galimberti, rimasto cieco durante un gravissimo incidente di volo e che aveva preso un cane guida addestrato in Germania – sono stati consegnati a persone non vedenti in tutta Italia. Ma purtroppo sono ancora 130 le persone non vedenti attualmente in attesa di riceverne uno.

"Non diamo cani, ma regaliamo autonomia"

“Ogni volta che consegniamo un cane guida è una grandissima emozione - racconta Giovanni Fossati, presidente del Servizio Cani Guida Lions di Limbiate -. Non è semplicemente restituire la vista, ma come molti ci raccontano è restituire la vita”. Il cane guida diventa perciò amico fedele e inseparabile della persona non vedente: la segue e la accompagna ovunque.

“Molti ci raccontano che i colleghi, sul luogo di lavoro, non considerano il cane guida un semplice animale, ma un collega a tutti gli effetti”, aggiunge Fossati.

Non a caso è la stessa Legislazione che garantisce al cane guida molti diritti quali l’accesso a tutti gli esercizi pubblici; l’esonero dell’obbligo di portare la museruola (a meno che non sia richiesto in una data situazione); l’esonero del proprietario di avere paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni. Il cane guida sale gratis sui mezzi pubblici, può accompagnare la persona non vedente anche su traghetti e aerei sia in Italia sia all’estero; può viaggiare sul sedile posteriore insieme lla persona cieca senza incappare in sanzioni.

L'addestramento dura sette mesi

Ma prima di essere consegnato al suo nuovo compagno di vita c’è un lungo e impegnativo percorso di addestramento che avviene proprio a Limbiate. È lì che c’è l’allevamento con cinque sale parto, dove lavorano 16 professionisti, dove sono stati realizzati quattro mini appartamenti dove la persona non vedente e il suo accompagnatore soggiornano prima di ritornare a casa con il cane guida, per apprendere i comandi e conoscere da vicino quello che diventerà gli occhi dell’uomo o della donna con disabilità visiva. “All’inizio venivano addestrati solo pastori tedeschi - prosegue Fossati -. Adesso la maggior parte sono labrador e golden retriever che si sono dimostrati ottime guide per i ciechi”.

All’età di tre mesi i cuccioli vengono affidati a famiglie selezionate, chiamate Puppy Walker, che li allevano per il primo anno di vita. Poi parte l’addestramento che dura circa sette mesi, fino alla fase finale quando il cane viene affiancato al non vedente, imparando a vivere in perfetta simbiosi con lui.

Un servizio che va avanti grazie ai benefattori

Una realtà, quella del Servizio Cani Guida Lions, che va avanti grazie al sostegno dei benefattori: Lions, Leo, aziende e cittadini che hanno preso a cuore questo progetto. Un progetto che, come ricorda l’Uici “non è solo un aiuto per l’autonomia, ma soprattutto un compagno di libertà”.

L’Unione italiana ciechi e ipovedenti e il Servizio cani Guida Lions terranno alta l’attenzione non solo durante la Giornata nazionale del 16 ottobre.

“La nostra Associazione, unitamente al Servizio cani Guida Lions - afferma Giovanni Battista Flaccadori, Presidente del Consiglio Regionale Lombardo dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus-APS - terranno alta l’attenzione non solo durante la Giornata nazionale del 16 ottobre. Prossimamente verrà infatti organizzata sul territorio una dimostrazione di addestramento: cani guida e istruttori scenderanno in piazza per mostrare ai cittadini il grande lavoro che c’è dietro alla preparazione del cane, ma anche e soprattutto la perfetta sintonia che lega la persona cieca al suo cane. Un amico a quattro zampe che restituisce libertà e autonomia, oltre ad affetto e compagnia”.