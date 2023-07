Brianza fortunata: il vincitore che porta a casa oltre 41mila euro al Lotto

Lissone baciata dalla fortuna. Un giocatore - come riferisce Agimeg - si è portato casa durante l'estrazione di venerdì 28 luglio oltre 41mila euro (per l'esattezza 41.250 euro sulla ruota di Milano. Indovinati ambo, terno e quaterna con ben otto numeri giocati (3, 8, 9, 17, 27, 34, 58, 89).

Poi doppietta ad Inveruno, in provincia di Milano, con due ambi rispettivamente da 10.250 e 10.000 euro. In entrambi i casi numeri vincenti 9 e 41 sulla ruota di Milano. Provincia di Milano particolarmente fortunata nell’estrazione del venerdì e anche nel 10eLotto si sono registrate due vincite a Cormano e Busto Garolfo. Entrambe da 6.000 euro ed entrambe con sei numeri indovinati in modalità frequente.

In Brianza pochi giorni fa già un altro giocatore aveva esultato. Un fortunato giocatore ha grattato un tagliando da mezzo milione. La vincita, registrata al Gratta e Vinci, è stata effettuata grazie a un biglietto da cinque euro acquistato in una ricevitoria di Usmate Velate. Il fortunato giocatore ha comprato il gratta e vinci nel punto vendita di via Deledda lo scorso 5 luglio ma qui nessuno poi si è più presentato a riscuotere la vincita.

Per importi con somme ingenti infatti il vincitore, da regolamento, non deve rivolgersi alla ricevitoria ma alla banca - qualiasi filiale della Banca Intesa Sanpaolo - oppure all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali di Roma. E così probabilmente ha fatto.