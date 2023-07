Il sindaco conta i danni del nubifragio ed esprime il cordoglio per la morte della concittadina

"Duro colpo per la nostra comunità, stiamo uniti. Il vostro sindaco". Queste le parole del primo cittadino di Lissone Laura Borella all'indomani del nubifragio che ha colpito la città e che ha provocato anche la morte di una concittadina di 58 anni, schiacciata da un albero in via Braille mentre stava recandosi al lavoro.

Il sindaco sulla pagina Facebook del comune ha infatti voluto mandare un messaggio di vicinanza ai cittadini, chiarendo i termini delle operazioni legate al ripristino delle strade e alla messa in sicurezza dei luoghi pubblici della città, ribadendo il cordoglio dell'amministrazione alla famiglia della donna uccisa dall'albero in strada, e invitando i cittadini a stare uniti in questo momento così difficile per tutti.

"Cari concittadini, in queste ultime ore il maltempo ha causato gravi danni sul nostro territorio - si legge nel messaggio - Voglio assicurarvi che come amministrazione comunale ci stiamo adoperando per fornire il supporto e l'aiuto necessari: i vigili del fuoco e la polizia locale stanno lavorando senza sosta per garantire la nostra sicurezza e assistenza in caso di necessità, così come i dipendenti del comune e le aziende incaricate delle manutenzioni. Ogni risorsa disponibile è stata messa in campo per ripristinare la normalità nella nostra città il prima possibile". Poi, appunto, un pensiero per la 58enne deceduta: "In questo momento difficile e doloroso anche per la tragedia che ieri ha visto coinvolta una nostra concittadina, l’amministrazione comunale vuole esprimere gratitudine e riconoscenza a tutti coloro che stanno lavorando con tanto impegno per consentire a tutti i lissonesi di tornare al più presto alla normalità. La loro dedizione e il loro grande sforzo sono essenziali per garantire il benessere e la sicurezza di tutti noi. Grazie di cuore"

Poi l'appello:"Visti gli eventi atmosferici eccezionali e il perdurare del maltempo anche nelle prossime ore vi invitiamo ad essere prudenti e a evitare di recarvi nei parchi pubblici dove si sta ancora lavorando per ripristinare una situazione di sicurezza. Il vostro sindaco Laura Borella". Sempre nelle parole del sindaco, infine, il focus sulle zone della città maggiormente colpite e dove ancora gli operatori stanno lavorando: "Dopo i violenti nubifragi di ieri, informiamo la cittadinanza che ancora alcune strade sono chiuse al traffico: si tratta di via Loreto, via Mazzini e una corsia di via Zanella. Inoltre, il parcheggio di via Caravaggio rimane inibito all'utilizzo. Questi provvedimenti sono stati necessari a causa delle numerose piante che hanno ostruito le arterie cittadine. Sono ancora i lavori per il ripristino della sicurezza di alcuni edifici pubblici gravemente danneggiati. Ci stiamo adoperando senza sosta per rimettere in sicurezza la città e sono state rimosse alcune delle piante che rappresentavano un pericolo per la circolazione e per i nostri cittadini, ma la situazione richiede ancora attenzione". Il sindaco ha pure ricordato che centro estivo della scuola Aldo Moro è stato riaperto e anche al centro Botticelli si sta lavorando celermente per la messa in sicurezza.