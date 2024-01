La storia di Lorenzo, cameriere di PizzAut, finisce in tv

"Il nostro Lorenzo è soprannominato 'TeppAutistico' perchè è sempre ultra vivace, ma è anche soprannominato 'Il Polipo' perché regala degli abbracci favolosi. Lorenzo lavora come cameriere da PizzAut ed è un cameriere molto bravo, ha imparato a portare 5 pizze alla volta... mentre io non ci riesco".

Questo il ritratto di Lorenzo, giovane cameriere del ristorante PizzAut, protagonista nella serata di mercoledì 3 gennaio della trasmissione televisiva "Il cacciatore di sogni", andata in onda su Rai 3. A postarlo sulla sua pagina Facebook il fondatore della nota pizzeria sorta per ridare autonomia ai ragazzi autistici Nico Acampora, con l'intento di sottolineare la bella parabola di riscatto del giovane cameriere: "Una puntata di 30 minuti completamente dedicata alla storia di Lorenzo, un ragazzo autistico che voleva lavorare ma al quale nessuno concedeva una possibilità. Finché non è arrivata PizzAut" si legge nel post.

La trasmissione, seguitissima, si è concentrata nel chiarire le dinamiche dell'autismo, con un intervento personale anche di Elio, performer del gruppo "Elio e le Storie Tese", papà di un ragazzo autistico, e con il racconto dello stesso Acampora, che ha narrato dello straordinario percorso fatto da Lorenzo all'interno della realtà brianzola. Ad accompagnare con le telecamere Lorenzo il giornalista Stefano Buttafuoco, che ha trascorso un'intera giornata con lui: dall’arrivo in stazione col treno che lo conduce al suo lavoro in pizzeria, ai suoi impegni con la scuola di batteria, fino al ritorno a casa.

" Il suo sogno era quello di un lavoro - ha spiegato Acampora parlando di Lorenzo - Ma quanto, questa semplice verità, diventa ‘impensabile’, o peggio un incubo ricorrente per le persone come Lorenzo affette da autismo? Ebbene, se i sogni son desideri, c’è chi come Lorenzo e la sua famiglia non hanno mai smesso di crederci, tanto da aver finalmente incontrato un sognatore (Nico Acampora) che è riuscito a trasformare il loro sogno in realtà creando PizzAut, una pizzeria che dà lavoro, autonomia e autostima a Lorenzo e ad altri 35 ragazzi come lui".

Non è un caso che, a elogiare l'operato della grande famiglia di PizzAut, sia stato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che nel suo discorso di fine anno ha voluto ricordare il suo incontro con i "monzesi sorridenti e sognatori".