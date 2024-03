La luganega protagonista fra i grandi della cucina italiana a RistorExpo

La luganega, il salume brianzolo per eccellenza, è fra i grandi protagonisti del RistrExpo, il grande salone dedicato alla ristorazione professionale al Lariofiere di Erba Fiere che anche quest'anno ospita i grandi della cucina italiana, le eccellenze agroalimentare e vitivinicole e che si riconferma fra gli appuntamenti più importanti sul territorio nazionale.

Lo stand dell'associazione Produttori Luganega di Monza è infatti fra i più visitati dell'edizione 2024. A darne conferma è stato anche l'assessore regionale della Lega Alessandro Corbetta, grande appassionato di cucina della trazione e tra i promotori del consesso che riunisce i produttori della luganega, che sulla sua pagina Facebook ha raccontato la sua visita allo stand dei produttori brianzoli (con tanto di grembiule da cucina): "Che dire? Anche al Ristorexpo di Erba è esplosa la 'luganega mania - si legge nel post - Lo stand dell’Associazione Produttori Luganega di Monza è stato preso d’assalto da tanti amanti della cucina, curiosi di assaggiare le ricette della cucina brianzola realizzate con questo straordinario prodotto".

Un vero successo per il salume brianzolo, la cui notorietà e il cui apprezzamento stanno via via crescendo sempre più (dopo anni di oblio). Grazie, appunto, allo strenuo lavoro di promozione fatto dai Produttori: "L’obiettivo dell’associazione resta quello di promuovere le eccellenze della Brianza in Italia e all’estero - ha precisato non a caso Corbetta - Avanti dunque in questa direzione, per valorizzare sempre di più le nostre tradizioni enogastronomiche".