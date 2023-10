La mamma gatta che salva i 7 cuccioli che hanno trovato riparo nelle auto che stanno per essere demolite

Quelle auto nel cortile di un’azienda di Arcore erano diventate il riparo perfetto per lei e per i suoi 7 cuccioli. Ad accorgersi della loro presenza alcuni volontari che avevano chiesto aiuto a Said Beid per recuperarli e metterli in sicurezza, visto che il cortile affaccia proprio su una strada molto trafficata.

“Mi sono subito attivato e ho portato tutta l’apparecchiatura necessaria per il monitoraggio e poi il successivo recupero – spiega Said Beid a MonzaToday -. Quando abbiamo deciso di effettuare l’intervento, però, quelle auto erano sparite”. I volontari, infatti, non avevano avvisato i proprietari della presenza dei gatti e dell’operazione di recupero e i mezzi dove dove mamma gatta e i suoi piccini avevano trovato riparo erano stati trasferiti per la demolizione.

“Eravamo disperati – prosegue -. Avevamo paura che i gattini fossero rimasti all’interno, abbiamo allertato i proprietari della ditta”. Ma per fortuna mamma gatta quei piccini li aveva salvati. “Probabilmente quando ha sentito i rumori e gli spostamenti ha intuito il pericolo, è stata veloce e ha trasferito i gattini in un luogo sicuro”. Said si commuove quanto ripercorre questa storia, immaginando la grande paura di mamma gatta, ma anche la sua velocità nel mettere in salvo la prole. “Non ho tolto le fototrappole – prosegue -. Dopo due giorni ho vista la mamma che ritornava portando ogni volta un cucciolo. Fino a quando sono stati messi tutti in salvo e adesso trasferiti ad Agrate Brianza, presso l’associazione Amico Gatto”.