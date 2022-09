I Maneskin in Brianza e il mistero del parco chiuso: il comune spiega tutto

Sì, Villa Tittoni e il suo splendido parco sono rimasti chiusi per tre giorni per ospitare le riprese di un video di una nota band musicale: i Maneskin. Dal 27 al 29 settembre i cancelli del parco della dimora settecentesca sono stati chiusi e i cittadini sono rimasti fuori, senza sapere perchè non fosse possibile accedere all'area. Il comune di Desio infatti aveva comunicato la chiusura senza dare specifiche sulle motivazioni e in città le polemiche e le voci relative alla presenza in Brianza della band romana si erano rincorse.

A riprese concluse, il parco è tornato accessibile e dal comune di Desio il sindaco Simone Gargiulo e l’assessore agli Eventi Andrea Civiero hanno spiegato le motivazioni della scelta. “Siamo stati contattati dalla produzione che chiedeva la possibilità di utilizzare Villa Tittoni e il Parco comunale per girare il nuovo video di un gruppo musicale - hanno spiegato dal municipio - Queste sono opportunità che ci permettono di promuovere il nostro territorio e valorizzare l’identità della città e del suo patrimonio artistico e culturale, non solo a livello locale, ma anche nazionale”.

"Dal Comune non sono trapelate notizie per questioni di ordine pubblico e sicurezza. E’ stato prontamente attivato un confronto con carabinieri e polizia locale per coordinare i vari passaggi predisponendo una serie di provvedimenti, a partire dalla chiusura del parco per tre giorni".

"Se le riprese fossero state rese note, sicuramente sarebbero accorsi numerosi fans e curiosi, creando potenziali (e reali) criticità alla circolazione e alla sicurezza pubblica. Ulteriori dettagli, di concerto con la produzione, saranno resi noti tra qualche giorno" conclude la nota del comune.