Matilde, la bimba che ha fatto piangere di gioia Simone il cameriere di Pizzaut

Quando al termine della cena quella bambina gli ha consegnato un disegno con il suo nome e tutto intorno tanti cuori Simone di è emozionato. È subito corso da Nico Acampora a mostrargli quel regalo e a chiedere aiuto: ritrovare attraverso, la rete, quella dolcissima bimba, ringraziarla di persona e chiederle di firmargli il disegno.

E come spesso succede la rete ha fatto il miracolo. È bastato un post sulla seguitissima pagina Facebook di Pizzaut per risalire alla bimba che, senza neppure accorgersene, aveva compiuto un gesto che aveva cambiato la giornata di Simone, il giovane cameriere autistico. “Durante il turno di sabato sera una meravigliosa bimba ha regalato a Simone, il nostro cameriere Aut, un bellissimo disegno – aveva postato sul gruppo Facebook Nico Acampora -. La bimba, di circa 7 anni, ha disegnato il nome del cameriere che l'ha servita. Simone si è emozionato tantissimo e custodisce l'opera d'arte nel suo armadietto come fosse un tesoro. Simone vorrebbe ringraziare ancora la bimba ma mi ha confessato che non ha avuto il coraggio di chiedere il suo nome. Se i genitori dovessero riconoscere il disegno ci scrivano, Simone vorrebbe dire grazie alla giovane artista e avere l'autografo della bimba sul disegno”.

E i genitori della bimba non hanno tardato a rispondere all’appello. Dopo poche ore la mamma di Matilde ha risposto sui social, spiegando che in realtà a ringraziare non deve essere il giovane cameriere, ma sono loro clienti annunciando che certamente insieme alla sua famiglia ritornerà presto nel locale dove viene preparata e servita la pizza più buona della galassia conosciuta.