Un matrimonio da favola a Monza? Quanto costa sposarsi in Villa Reale

Una location da sogno per il giorno più importante. A Monza è possibile sposarsi in Villa Reale. Il comune ha reso noto le date disponibili per l'anno 2023 per la celebrazione di riti civili. Oltre alle sale del municipio sono disponibili altre due location: Cascina Frutteto, nel parco di Monza e la Villa Reale.

Le coppie potranno scegliere tra le seguenti date a disposizione: sabato 15 aprile, sabato 13 maggio, sabato 17 giugno ,sabato 8 luglio, sabato 23 settembre e sabato 7 ottobre.

"I riti, di durata non superiore a 30 minuti, da svolgersi tra le ore 10.00 e le ore 13.45, ordinariamente si svolgono presso la “Sala Bianca”, con capienza massima di 35 invitati (15 posti a sedere e 20 in piedi) oltre agli sposi/uniti civilmente, ai testimoni, al celebrante e per celebrazioni di matrimoni e costituzione di unioni civili" spiegano dal municipio. Sono a disposizione - concordando la disponibilità con l'organizzazione - anche la Sala degli specchi, con capienza massima di 80 invitati (40 posti a sedere e 40 in piedi) oltre agli sposi/uniti civilmente, ai testimoni, al celebrante e per celebrazioni di matrimoni e costituzione di unioni civili. E l'area del giardino nel retro della Villa Reale: può ospitare 100 invitati, 40 a sedere e 60 in piedi oltre agli sposi/uniti civilmente, ai testimoni, al celebrante.

Quanto costa sposarsi in Villa Reale?

"Per la celebrazione dei riti in Villa Reale dovrà essere corrisposta una tariffa unica e onnicomprensiva che varia solamente in relazione alla residenza dei nubendi/unendi e alla data/orario prescelti (quindi se con data prevista da calendario o extra calendario, considerando anche come extracalendario tutte le celebrazioni pomeridiane)". Ai residenti sposarsi alla Reggia in data/ora da calendario costerà 1.100,00 euro. Per i non residenti la cifra arriva a 1.800,00 euro. Tariffa base in data e/o orario extra calendario (sia per residenti che non residenti): 2.200,00. Sposarsi nel giardino della Reggia di Monza costerà 2.500 euro.