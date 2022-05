Matteo Mondini testimonial regionale per la sicurezza sul lavoro

La Lombardia ha scelto Matteo Mondini come testimonial per la Giornata regionale della sicurezza sul lavoro. Ieri, domenica 22 maggio, ricorreva la 32esima celebrazione della giornata dedicata alla divulgazione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. Una giornata ricordata con momenti istituzionali a Como, ma anche con un video della regione Lombardia condiviso sui social.

Un video dove a metterci il volto è stato Matteo Mondini, il cesanese che 11 anni fa è rimasto gravemente ferito a causa di un incidente mentre stava lavorando in un negozio nel centro di Monza. Un incidente che, come lo stesso Mondini ricorda, gli ha cambiato totalmente la vita. Non solo a lui rimasto folgorato e sottoposto a decine di interventi che lo hanno portato anche all'amputazione del braccio, ma anche ai suoi cari: alla moglie e ai suoi bambini. A quei bimbi che, come lui stesso racconta quando parla pubblicamente della sua vicenda, non ha mai avuto la gioia di poter sollevare in aria o cambiare il pannolino.

Ma Matteo non si è mai arreso. Certo, allora appena 28enne la sua vita è stata rivoluzionata. Non ha potuto ritornare a lavorare ma, come si era promesso sul letto d'ospedale, ha deciso di impegnarsi in prima persona per promuovere la sicurezza sul lavoro fin dai banchi di scuola. Matteo Mondini in questi anni, grazie al suo progetto Safety Tour, sta andando nelle scuole professionali e nelle aziende a parlare della sua storia e a sensibilizzare i lavoratori (e i futuri lavoratori) a prestare la massima attenzione. "Una svista potrebbe rivelarsi fatale - ricorda -. E soprattutto anche se un gesto lo si compie ormai da anni e si pensa di essere sicuri, l'attenzione deve essere sempre altissima".

Matteo Mondini in questi anni non si è mai perso d'animo anche se, ogni volta che apprende di un morto sul lavoro o dell'ennesimo infortunio, si riapre una ferita. "Perchè la vittima non è solo il lavoratore, ma tutta la sua famiglia - conclude-. Sono onorato di essere testimonial della sicurezza sul lavoro di regione Lombardia. Ringrazio tutti per avermi dato l’opportunità di raccontare la mia storia: in particolare il presidente Attilio Fontana, la viice presidente Letizia Moratti , gli assessori Guido Guidesi e Stefano Bolognini. Ringrazio il mio team capitanato da Miriam Chilante per il supporto che mi da ogni giorno. Un ringraziamento a tutti quanti mi sostengono ogni giorno. La missione continua: si lavora per vivere non per morire".