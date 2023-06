Maturità 2023, prima prova: tutte le tracce del tema di italiano

Ci siamo, inizia l'esame di maturità 2023. Il giorno tanto temuto (o semplicemente atteso) è arrivato: da stamattina oltre 536.000 studenti saranno alle prese in Italia con gli esami di Maturità. In Brianza saranno 6.730. Da quest'anno si torna alla formula pre-Covid, con due scritti e un colloquio. Oggi si parte con la prima prova, quella di italiano. Già per la maturità del 2022 era stato ripristinato l'esame di maturità con due prove scritte e una orale, invece che una sola prova orale. Una importante differenza di quest'anno è però che la seconda prova sarà di nuovo nazionale, cioè uguale per tutti gli istituti di uguale indirizzo invece che ideata dalle singole commissioni. Le tracce oggi in diretta su Today.

Tracce prima prova tema italiano maturità 2023

Impazza in queste ore il cosiddetto "totoesame", con le voci più disparate e inconfermabili sulle tracce della prima prova della maturità 2023. Tempo perso, meglio dedicarsi a una ricca e buona colazione in vista delle 6 ore a disposizione per completare il tema di italiano. Le tracce saranno comunicate dal ministero e noi le riporteremo qui.

In aggiornamento dalle 8.30

Prima prova della maturità 2023: tipologie temi

Il candidato oggi deve scegliere una traccia tra le 7 proposte dal ministero per il tema di italiano della maturità. Le tipologie sono tre:

Tipologia A, due tracce di analisi del testo (un testo poetico e uno in prosa);

Tipologia B, tre tracce di testo argomentativo (una di queste sarà obbligatoriamente d'ambito storico);

Tipologia C, due tracce di tema d'attualità.

Maturità 2023: date e orari prove scritte e orali

La sessione dell'Esame di Stato 2022/2023 per il secondo ciclo di istruzione prende il via oggi 21 giugno 2023 alle ore 8:30, con lo svolgimento della prima prova scritta. La seconda prova scritta si tiene il 22 giugno 2023. La terza prova scritta, se prevista, si tiene il 27 giugno 2023, alle ore 8:30.

Gli orali inizieranno dopo la correzione delle prove scritte, orientativamente a partire da lunedì 26 giugno. Le commissioni valuteranno cinque studenti al giorno. Il colloquio si svolge dopo gli scritti e riguarda anche l’insegnamento trasversale dell'educazione civica. Si tratta di un colloquio in chiave multi e interdisciplinare: in poche parole, la commissione valuta sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Prenderà il via da uno spunto iniziale (un’immagine, un breve testo, un breve video) scelto dalla commissione. È la fase dell’Esame in cui valorizzare il percorso formativo e di crescita, le competenze, i talenti, la capacità dello studente di elaborare, in una prospettiva pluridisciplinare, i temi più significativi di ciascuna disciplina. Questi ultimi saranno indicati nel documento del Consiglio di Classe di ciascuno studente. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) svolta nel percorso degli studi.

Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione/classe, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva. La prima prova scritta suppletiva si svolge il 5 luglio 2023, alle ore 8:30. La seconda prova scritta suppletiva si svolge il 6 luglio 2023 e prosegue nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali la prova si svolge in più giorni. La terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge l'11 luglio 2023, alle ore 8:30.