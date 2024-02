A Monza in arrivo un maxi parcheggio con 2.500 posti auto

Monza avrà un grande autosilo: un parcheggio con 2.500 posti auto, in uno dei (futuri) punti nevralgici per la città. Un parcheggio che andrà a servire il futuro capolinea della metropolitana M5.

Quando a Monza arriverà la metropolitana – secondo l’attuale progetto – al capolinea nord (quello al Polo istituzionale) verrà anche realizzato il grande parcheggio. “Sarà destinato a raccogliere utenti dai comuni vicini della Brianza – spiega l’associazione Hq Monza nel comunicato stampa in replica alle critiche avanzate dagli ambientalisti al progetto -. Se si eliminasse questa stazione, il rischio sarebbe di avere traffico che entra in Monza da nord per intasare il parcheggio dell’ospedale o le zone di altre stazioni in città. La fermata M5 al Polo istituzionale è assolutamente congruente, utile per i cittadini e vantaggiosa per Monza anche dal punto di vista ambientale”. Ad oggi è ancora tutto sulla carta. Progetto, tempistiche di realizzazione e soprattutto di ultimazione dei lavori sono ancora lontani. A Monza la M5 avrà 7 stazioni dentro la città e treni ogni 6 minuti, dalle 5:40 alle 24