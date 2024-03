Che cos'è la droga "afrodisiaca", sequestrata anche in Brianza

Mdpv. Una sigla che sta per Metilenediossipirovalerone: una droga sintetica che agisce come inibitore della ricaptazione di noradrenalina e dopamina. Anche detta "droga dell'amore" o "afrodisiaca".

Apparsa nel mercato italiano nei primi anni 2000, l'Mdpv è una droga sintetica considerata "afrodisiaca" - tanto da rientrare nelle "chemsex" assunte durante i rapporti sessuali -, ma con effetti devastanti come la cocaina. E recentemente è stata intercettata anche in Brianza. A Triuggio per la precisione, dove nei giorni scorsi gli agenti del commissariato Comasina della questura di Milano, impegnati in un servizio di osservazione hanno arrestato un trentenne brianzolo sorpreso con trentaquattro grammi di questa devastante sostanza nascosti addosso e nell'auto, insieme a 20 grammi di ketamina.

I poliziotti si erano messi sulle tracce del giovane, a bordo di una Fiat Punto insieme a un altro uomo, già da Milano. I due si sono messi in auto e hanno guidato fino a Como, alla stazione San Giovanni. Come avevano già fatto a Milano il passeggero scende poi torna, risale in macchina e si riparte. Consegna la droga e poi si allontanano. Nel tardo pomeriggio la Fiat Punto era rientrata in Brianza, a Triuggio dove il trentenne vive. E qui è stato fermato e arrestato dalla polizia.