La storica sfilata brianzola rischia di "morire": l'appello per salvare il palio

Dal 1977 è sempre stato celebrato come l'evento culturale più importante della città. Ma oggi, dopo 45 anni, rischia di "morire".

E' chiaro e forte il messaggio lanciato dai volontari dell'associazione Palio di Meda, la tradizionale e nota manifestazione che ogni ogni hanno vede sfidarsi le quattro storiche contrade della città. Se entro la fine di maggio non si troverà una sede per organizzare la sfilata, infatti, l'intero evento salterà. "Nonostante i moltissimi tentativi del direttivo, dei quattro capitani e del presidente Andrea Orsi, si sta faticando a trovare un luogo dove poter costruire i carri - l'appello dell'associazione - Chiediamo aiuto a chiunque possa conoscere o possedere uno spazio, anche da affittare, per poter fare i lavori da giugno a settembre. Entro metà maggio dobbiamo trovarlo o l'associazione dovrà rinunciare alla sfilata. E speriamo tutti che non sia così!".

E non è certo la prima volta che lo storico palio è a rischio. La sfilata dei carri è infatti già saltata altre due volte, nel 1989 e nel 2019, per lo stesso motivo. E ogni anno, sempre secondo quanto dichirato dall'associazione, risulta sempre più difficile avere a disposizione degli spazi, anche a pagamento, che siano adeguati adeguati per mettere insieme l'evento, ovvero per costruire i carri, cucire i vestiti e organizzare i lavori. E questo nonostante gli aiuti economici forniti dal comune e dalla parrocchia. "Chiediamo aiuto, dunque, a tutti i privati che come noi amano e vivono la città" hanno sottolineato ancora i volontari.

Chiunque potesse o volesse scegliere di aiutare l'associazione può fare riferimento alle pagine social della stessa (@Paliodimeda) o scrivere alla mail associazionepaliodimeda@gmail.com