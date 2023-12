Celestino, il frate monzese (famoso anche in tv) che si impegna per i poveri e canta l'amore

Oltre trenta pasti caldi erogati ad altrettante persone quotidianamente. Un'altra trentina di pacchi alimentari donati alle famiglie povere della città. Per un totale di ben 800 pasti al mese, il cui condimento principale è (soprattutto) l'amore.

Sono i numeri della Mensa del povero nel santuario di Santa Maria delle Grazie a Monza, guidata da fra' Celestino Pagani, divenuto una vera e propria istituzione fra i bisognosi della città. Il numero di coloro che a Monza e in Brianza non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena non sembra infatti arrestarsi e per questo l'impegno del frate a proposito diventa ancora più importante.

Con lui, la ridda di volontari che ogni giorno si mettono a disposizione per cucinare e servire i piatti a chi si mette in coda davanti alla porta della mensa in via Montecassino e per preparare i pacchi alimentari per le famiglie indigenti. Che sovente trasportano fino a casa loro. "Le persone che si recano qui da noi per il pasto quotidiano sono perlopiù italiani - spiega il frate - mentre fra i nuclei famigliari cui viene donato il pacco con la spesa ce ne sono anche diversi di origine straniera".

Più in generale un totale di circa 100 persone, bambini compresi. Ai quali Celestino e i suoi donano non solo l'indispensabile per vivere ma anche vicinanza emotiva e la forza e la speranza necessarie per costruirsi una nuova dignità. Tanto che le attività del santuario monzese hanno richiamato non solo l'attenzione delle istituzioni (qualche settimana fa a conoscere le mensa sono giunti anche l'assessore al Welfare Egidio Riva insieme ai responsabili dei Servizi Sociali) ma anche, più volte, quella dei giornali e delle tv locali e nazionali. Non ultime, le telecamere di Rai1, che hanno raggiunto la mensa nella giornata di lunedì 11 dicembre.

Il "The Voice" del santuario monzese

E del resto, la fama del responsabile della mensa di via Montecassino lo precede. Soprannominato il "The Voice" di Santa Maria delle Grazie, fra' Celestino ha sempre declinato l'attenzione agli ultimi anche attraverso la musica. Grazie alle sue indubbie doti canore. Popolarissimo su YouTube per una serie di brani che cantano l'amore per il creato e per il prossimo (seguendo il tipico spirito francescano) fra' Celestino da diverso tempo è anche il protagonista di un musical incentrato sulla vita di San Francesco che porta in giro per l'Italia insieme a un'altra ventina di ragazzi. Per far conoscere a quante più persone possibili l'operato del fraticello di Assisi e il suo amore incondizionato per i poveri. Nella speranza di spingerle a fare più attenzione a chi ha più bisogno.

L'Operazione Pane Quotidiano

Anche la mensa di Monza affluisce alla rete Operazione Pane, supportata dal Coro dell'Antoniano di Bologna, che riunisce 20 mense francescane presso le quali ben 10mila persone che nel 2023 hanno ricevuto un pasto caldo e un sostegno con le spese quotidiane. Numeri importanti sono a tal proposito quelli che riguardano la Lombardia, dove l’Operazione Pane è attiva in 5 strutture francescane che, nei primi dieci mesi del 2023, hanno già distribuito complessivamente circa 60mila pasti caldi a persone in difficoltà. Le mense, si trovano a Milano (Centro Sant'Antonio, circa 1.700 pasti ogni mese), Monza (Mensa di Santa Maria delle Grazie, oltre 800 pasti al mese), Pavia (Mensa dei poveri, oltre 3.200 pasti al mese), Voghera (Convento e Santuario di Santa Maria delle Grazie, oltre 400 ceste alimentari distribuite al mese), Baccanello (150 pasti al mese).

"Il legame tra il Coro dell’Antoniano e le mense francescane vive da sempre. Lo Zecchino d’Oro, infatti, nasce per portare con la musica una speranza a chi, durante la guerra, aveva conosciuto la fame. Oggi come allora, allo Zecchino d’Oro i bimbi del coro cantano per Operazione Pane, per sostenere le mense francescane e ridare una speranza a tante mamme, papà e bimbi che ogni giorno chiedono aiuto" spiegano i promotori.

A tal proposito fino al 23 dicembre sarà possibile contribuire alla campagna solidale Operazione Pane con un sms o una chiamata da telefono fisso al 45538, oppure direttamente sul sito www.operazionepane.it.

Ogni giorno per i poveri

Dietro ai volti di chi varca la porta della mensa di via Montecassino le storie, spesso drammatiche, di chi suo malgrado si è ritrovato a non avere più nulla. Ma le cui mani non mancano di essere strette da quelle di fra' Celestino. Che può vantare un sorriso che non si spegne mai, capace di regalare un po' di allegria e di far sentire importante anche chi importante non si sente più.

Insieme a quei piatti caldi che profumano deliziosamente di amore e generosità.