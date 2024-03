Messa al buio per i fedeli perché nel quartiere è saltata per l'ennesima volta la luce

Nel santuario di Santa Maria delle Grazie, domenica 24 marzo, tutto era pronto per la messa delle 18. I tanti fedeli nei banchi, l'officiante con i paramenti della festa e i lettori sull'altare pronti a narrare la Passione del Signore in occasione della domenica delle Palme. Ma qualcosa è andato storto, e alla fine anche una messa così importante si è dovuta celebrare al buio. Perché nel quartiere, poco prima del canto d'inizio, è saltata per l'ennesima volta la luce.

È successo nel santuario di Santa Maria delle Grazie di via Montecassino. Dove, come va accadendo da diversi giorni nel quartiere Libertà, è di nuovo improvvisamente venuta a mancare la corrente. Obbligando i fedeli a seguire la messa al buio. E obbligando perfino il celebrante e i lettori a doversi arrangiare senza microfono e ricorrendo alla luce dei telefonini che avevano in tasca per la lettura dei testi fino a quasi al termine della celebrazione eucaristica.

Non è ancora chiaro quali siano i guasti che interessano la rete elettrica del quartiere ma di certo non è l'unico caso in città. Nelle ultime settimane, infatti, anche in altre zone tanti cittadini hanno lamentato la mancanza improvvisa di corrente. Luci, televisori ed elettrodomestici nelle case dei monzesi si sono spenti creando non pochi disagi. Generando così preoccupazione diffusa.