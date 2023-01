Monza ricorda Benedetto XVI, una messa in Duomo per il papa emerito

Monza rende omaggio a papa Benedetto XVI con una messa solenne in memoria del pontefice scomparso. Sabato, in Duomo, è in programma una celebrazione dedicata a papa Ratzinger. La messa inizierà alle 10.

La morte di Benedetto XVI e i funerali

"Signore ti amo", sono state queste le ultime parole del Papa emerito Benedetto XVI prima di morire all'età di 95 anni. A sentire la frase, sussurrata con un filo di voce, è stato un infermiere che lo accudiva. "Benedetto XVI - racconta commosso il suo segretario, il vescovo Georg Ganswein - con un filo di voce, ma in modo ben distinguibile, ha detto, in italiano: 'Signore ti amo!' Io in quel momento non c'ero, ma l'infermiere me l'ha raccontato poco dopo. Sono state le sue ultime parole comprensibili, perché successivamente non è stato più in grado di esprimersi".

Fino a mercoledì il feretro di Benedetto XVI sarà esposto nella basilica di San Pietro per l'omaggio dei fedeli, poi giovedì i funerali celebrati da Papa Francesco e la tumulazione nelle Grotte Vaticane. Nel corso del Te Deum celebrato nella Basilica di San Pietro Papa Francesco ha dedicato parole di rimpianto a Benedetto XVI: "Così nobile, così gentile. E sentiamo nel cuore tanta gratitudine: gratitudine a Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo; gratitudine a lui, per tutto il bene che ha compiuto, e soprattutto per la sua testimonianza di fede e di preghiera, specialmente in questi ultimi anni di vita ritirata”.

Quelli di Benedetto XVI saranno funerali "solenni ma sobri", così li ha definiti il portavoce vaticano Matteo Bruni sottolineando che il Papa emerito aveva espresso la volontà che si celebrassero nella semplicità.