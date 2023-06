Ecco le migliori aziende di Monza e della Brianza

Un premio alle migliori aziende del territorio in quella location che ha reso Monza (e la Brianza) famosa nel mondo. Si è svolta lunedì 19 giugno nella suggestiva cornice della Villa Reale l’edizione 2023 di BtoB Awards il premio istituito nel 2010 per celebrare le imprese eccellenti delle province di Monza, Lecco e Como. Il premio – ideato per volontà di Hubnet Communication e della rivista Best to Brianza – è diventato uno degli eventi più attesi e prestigiosi del territorio dove vengono premiate le migliori aziende, suddivise per categoria. Dalla sua nascita BtoB Awards ha raccontato e premiato le eccellenze dell’imprenditoria made in Monza e Brianza ad un vasto pubblico composto da aziende, professionisti e istituzioni di alto profilo.

I vincitori

Quest’anno il premio è andato alla Omet di Lecco, azienda nata nel 1963, leader nella progettazione e realizzazione di macchine rotative per materiali del settore del packaging, macchinari per tissue converting, produzione di cuscinetti; il tutto in chiave di continua innovazione, investimenti e Welfare. Il prestigioso riconoscimento è stato ritirato da Antonio Bartesaghi, presidente e amministratore delegato: “È per me un onore ricevere questo riconoscimento che mi lascia senza parole – ha commentato -. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo, soprattutto i miei collaboratori, che mi sprona a fare sempre meglio per la mia azienda, per le mie risorse e per la società”. L’azienda, ancora interamente di proprietà della famiglia originaria, si è anche guadagnata la vittoria nella categoria ESG: merito di un grande lavoro fatto in particolare sul tema Welfare su diversi fronti.

Per le altre categorie in gara, le votazioni espresse dalla giuria popolare sul sito www.btobawards.it e dalla giuria composta da associazioni e istituzioni di riferimento del panorama monzese, lecchese e comasco, ha decretato questi vincitori:

- Grande impresa: Bianalisi

- Piccola media impresa: Consorzio Premax

- Imprese storiche: Molini Lario

- Start Up: PizzAut

- Esg: Omet

- Passaggio generazionale: Bonacina 1889

- Digital: Fincons Group

- Green: Gerosa Group

- Hotellerie: Villa d’Este

Un premio a Paolo Nespoli

Durante la serata è stato poi assegnato un premio speciale a Paolo Nespoli, astronauta italiano di fama mondiale che nella sua radicata identità ha portato la Brianza fin nello spazio. “È stato un piacere ascoltare le esperienze e le storie di così tante eccellenze imprenditoriali, da cui possiamo tutti prendere spunto per imparare - ha commentato -. E siete voi imprenditori, con il vostro lavoro e la vostra determinazione, che rendete possibili questi miracoli”. Alla cerimonia di Gala, tenutasi in Villa Reale a Monza, hanno poi partecipato numerosi capitani d’azienda, top manager e rappresentanti delle istituzioni. Tra i rappresentanti delle istituzioni erano presenti l’onorevole Fabrizio Sala, il vicepresidente della Provincia di Monza Riccardo Borgonovo e l’assessore alle attività produttive Agricoltura, Commercio, Industria e artigianato, Lavoro, Turismo, Smart cities del Comune di Monza, Carlo Abbà. Forte anche il ruolo di patrocinatore dell’iniziativa da parte di Assolombarda, in particolare con Gianni Caimi, presidente della sede di Monza e Brianza di Assolombarda.