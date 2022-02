Il ragazzo autistico che usa il primo stipendio per comprare il monopattino per andare al lavoro

"Ciao Nico ci vediamo stasera". Francesco, per tutti Francescone, finito il turno scappa via sfrecciando sulla pista ciclabile a bordo del suo monopattino. Nuovo di zecca. Succede a Cassina de' Pecchi, nel Milanese, dove Francescone lavora come barman a Pizzaut la prima pizzeria gestita da persone autistiche.

Nico Acampora, anima di Pizzaut, ha condiviso il nuovo acquisto di Francesco sulla pagina Facebook di Pizzaut per dimostrare la validità del suo progetto che ha portato ragazzi autistici a imparare un lavoro, a guadagnare uno stipendio, ad essere autonomi. Anche nella vita di tutti i giorni.

Con il primo stipendio Francesco, che vive a pochi km da Cassina de' Pecchi, ha comprato il monopattino. Lo usa per andare al lavoro. Raggiunge la fermata della metropolitana, piega il suo mezzo e poi, pochissime fermate e sale di nuovo a bordo del monopattino per raggiungere, a pranzo e a cena, la pizzeria. Il tutto assolutamente da solo. "Con i soldi della stipendio non ho solo comprato il monopattino, ma ho anche fatto l'abbonamento alla metropolitana e mi sono tolto qualche sfizio", precisa Francesco.

Per questi ragazzi anche il semplice andare al lavoro (o a scuola) da soli è un grande traguardo. "A Pizzaut succedono i miracoli. Grazie al loro stipendio questi ragazzi meravigliosi riescono a realizzare i loro sogni". Francesco ha comprato il monopattino, Andrea qualche mese prima aveva investito i primi guadagni per l'acquisto di un violino.

E saranno sempre di più i ragazzi e le ragazze con autismo che, grazie al lavoro da Pizzaut, potranno realizzare i loro sogni. Entro la fine di quest'anno aprirà il nuovo locale Pizzaut a Monza, nell'ex area Philips dove verranno impiegate una ventina di persone autistiche tra pizzaioli, camerieri e barman.