A Monza per guardare il film si sale in sella e si pedala

A Monza arriva il cinema a pedali. Un'esperienza unica - che fa bene all'ambiente e alla salute - quella organizzata dall'associazione Fiab Monza in bici. L'appuntamento è per il 16 febbraio alle 18.30 sotto i portici dell'Arengario. Invece di comode poltrone gli spettatori saliranno direttamente in sella perchè solo pedalando sarà possibile far funzionare il proiettore.

A turno si pedala, e a turno si guarda il film, una rassegna di cortometraggi d'autore premiati ai maggiori festival nazionali e internazionali. L'iniziativa è promossa in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. Per l'occasione il comune di Monza quella sera spegnerà le luci del centro storico.

Per partecipare bisogna iscriversi inviando un'email a fiabmonza@gmail.com (la partecipazione è a offerta libera). Inoltre alle 18 partirà una biciclettata dal quartiere di Triante che accompagnerà il cinama ambulante fino in centro.