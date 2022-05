Ecco perchè anche quest'anno non ci saranno i fuochi nel Parco per San Giovanni

Non c'è due senza tre. Per il terzo anno niente spettacolo pirotenico per San Giovanni. La notizia diffusa nelle ultime ore - ma ad ora non ancora confermata dall'assessore Massimiliano Longo che la redazione di MonzaToday ha più volte provato a contattare - vedrà ancora per quest'anno una Sagra di San Giovanni orfana di quello che, insieme al corteo storico, è l'evento di maggior richiamo.

All'origine dell'assenza dello spettacolo pirotecnico dal calendario della Sagra il problema della pandemia e della gestione di un evento di questa portata che richiama migliaia di persone che poi, sul pratone, si accalcano ammirando i fuochi con il naso all'insù. La decisione sarebbe stata presa tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 in piena quarta ondata. Erano quelli i tempi tecnici per l'organizzazione del bando. Ma vista la situazione la Giunta avrebbe declinato anche per quest'anno l'organizzazione dello spettacolo. Adesso è troppo tardi per organizzare un evento di questa portata anche se la curva dei contagi ha iniziato a scendere.

Sui social anche il sindaco Dario Allevi ha confermato l'annullamento dell'appuntamento tanto atteso dai monzesi e non solo. Intanto nelle prossime settimane verrà presentato il calendario delle attività della rassegna di San Giovanni: confermata la cerimonia di consegna dei Giovannini e la messa in Duomo.