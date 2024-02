A Monza la gara più dolce della Brianza con le torte più buone da tutto il mondo

Per i golosi un appuntamento da non perdere. A Monza una gara “internazionale” di torte. Un’occasione per conoscere i dolci sapori, non solo della tradizione della pasticceria italiana, e per trascorrere una giornata di festa e di dolcezza.

L’appuntamento è per domenica 3 marzo, dalle 10 al Cral del Comune di Monza (nella sede di via Procaccini, ex Macello) dove la comunità bengalese ha organizzato una gara di torte. L’iniziativa, promossa dal gruppo Monza Young Foundation, sodalizio che riunisce giovani della comunità bengalese molto attiva sul territorio anche in attività di volontariato e di solidarietà è aperta a tutti. L'associazione ha deciso di prendere i monzesi per la gola. All’evento parteciperà anche l’Usb Monza che sarà presente con un banchetto. Un vero e proprio festival del dolce durante il quale sarà possibile gustare torte, biscotti e altre prelibatezze della tradizione dolciaria bengalese