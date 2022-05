86enne si perde e cammina da sola lungo il cavalcavia nel mezzo del traffico

E' stata la provvidenziale segnalazione degli automobilisti che hanno notato una persona anziana camminare in mezzo al traffico di Monza, a mettere in sicurezza una donna di 86 anni residente in città che questa mattina, giovedì 12 maggio, ha tentato di raggiunge a piedi il centro commerciale. La telefonata e l'immediato intervento poco prima delle 10 del mattino della pattuglia della polizia locale di Monza ha evitato il peggio. L'episodio si è verificato in viale Fermi, sul cavalcavia di San Rocco.

Provvidenziale intervento della polizia locale

La pattuglia del nucleo mobile inviata sul posto, ha trovato l'anziana donna che nel frattempo era arrivata sopra il cavalcavia di via Marconi, in direzione Sesto San Giovanni. L'ultra 80enne era a piedi nel traffico intenso e si trascinava dietro un carrellino della spesa. Gli agenti in servizio hanno avvicinato l'anziana mettendola in sicurezza. L'ottantaseienne, si trovava in uno evidente stato confusionale, accaldata e spaventata dal traffico intenso. Dopo essersi ripresa, ha raccontato che era diretta ad un centro commerciale ma non ci era riuscita: a questo punto aveva cercato di tornare a casa ma anche qui senza risultati. Gli agenti intervenuti l'hanno riportata a casa, dove vive da sola.