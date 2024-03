È in Brianza la terza migliore scuola internazionale tra le top 100 in Italia

Ogni anno Education Advisers, società di consulenza nel settore education, raccoglie i risultati accademici delle scuole internazionali di tutto il mondo e li utilizza per produrre classifiche riconosciute a livello globale, così da aiutare le famiglie nella scelta e nell’iscrizione dei propri figli.

International School of Monza, scuola privata internazionale che ha sede in via Solferino e fa parte del Gruppo InspiredEducation, presente in 25 Paesi con oltre 110 istituti per studenti dai 6 mesi ai 18 anni di età, quest’anno è stata classificata “Top 3 IB School” in Italia, all’interno della lista delleTop 100 Global IB Schools (qui la classifica) pari merito con il prestigioso St. George British International di Roma. La scuola internazionale di Monza si posiziona così, tra le tre migliori scuole che in Italia offrono il curriculum di studi IB che porta al conseguimento dell’International Baccalaureate Diploma.

I criteri di selezione si basano sul punteggio ottenuto dai diplomati (in questo caso per l’anno scolastico 2022-2023) e sui valori di comprensione, inclusione e rispetto interculturale garantiti nell’offerta formativa di ogni scuola e che sono alla base della filosofia del curriculum di studi IB.

La sede di International School of Monza dal 2015 è un moderno campus situato a pochi passi dal centro cittadino, che accoglie i bambini a partire dai 2 anni e mezzo e li accompagna attraverso un percorso scolastico completo fino al conseguimento dell’IB Diploma. La migliore formazione, infatti, comincia presto e mette le radici fin dai primi anni dell’infanzia: la Early Years School del campus monzese applica l’approccio pedagogico di fama mondiale impiegato nei nidi e nelle scuole d’infanzia di Reggio Emilia. Il metodo d’insegnamento transdisciplinare e basato sull’indagine pone grande enfasi sull’esplorazione dei molteplici linguaggi verbali, espressivi e simbolici dei bambini; per questo le sezioni Early Years, dedicate ai più piccoli (dai 2 anni e mezzo ai 6 anni), sono state concepite come spazi didattici polifunzionali, con l’obiettivo di favorire la socializzazione, il benessere degli studenti e l’attività in piccoli gruppi.

Dai 6 agli 11 anni gli studenti di IS Monza seguono il PYP, PrimaryYerasProgramme, un programma ricco e stimolante che crea solide basi di conoscenza e avanzate capacità di comprensione, nel rispetto dello sviluppo sociale, emotivo, intellettuale e fisico dei bambini. Successivamente, si affronta l’MYP, Middle Years Programme, che pone l’accento sulla interdisciplinarietà degli argomenti, favorendo una visione complessiva della conoscenza che va oltre le singole materie. L’IB Diploma, infine, è dedicato agli studenti più grandi, dai 16 ai 18 anni, ed è un impegnativo programma di studio pre-universitario che garantisce una preparazione di altissimo livello e apre le porte delle più prestigiose università del mondo.