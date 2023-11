In Brianza arriva il trippa contest: cuochi in gara per preparare la trippa più buona

Cuochi in gara per preparare la versione più buona della trippa. E i fondi raccolti verranno devoluti all’associazione Uroburo impegnata nella ristrutturazione della residenza che a Monza, nel quartiere di Cederna, ospiterà persone con disabilità.

Un contest all’insegna della tradizione e della buona tavola quello organizzato dall’associazione e che vedrà sfidarsi ai fornelli i Coyote Rugby Old Cernysco sul Naviglio, la Pattuglia Colico e i Battitori Liberi.

L’appuntamento è per la sera del 25 novembre a Monza, all’oratorio di Sant’Ambrogio (via Amendola) dove i cuochi si sfideranno nella preparazione della loro versione della trippa. Saranno i commensali a premiare il piatto vincitore. Alla gara di “trippa può buona” per il palato (ma non solo) potranno partecipare anche i vegetariani. Per loro verrà proposto un menù alternativo (da specificare al momento della premiazione). Per gustare la trippa è obbligatorio prenotarsi entro il 22 novembre telefonando al numero 333.6478314. La quota di partecipazione è di 30 euro.