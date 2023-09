Vendemmia monzese: al via la raccolta dell'uva del vino "made in Monza"

A Monza è tempo di vendemmia. Volontari al lavoro per raccogliere i grappoli di quella che diventerà l’annata 2023 del vino “made in Monza”. Grande emozione e gioia all’agriparco solidale Accolti e Raccolti dove all’inizio della settimana c’è stata la vendemmia. “Oggi è un giorno speciale per il nostro Agriparco: raccoglieremo i fruttidel lavoro dell'ultimo anno del vigneto. Grazie a Genesys e a Cooperativa Iride per il grande aiuto nella vendemmia 2023” si legge sulla pagina Facebook della Fondazione Tavecchio che ha realizzato l’importante progetto. Un progetto, non solo legato alla vendemmia, ma anche a un’agricoltura a km 0 nella grande area verde di via Papini, che vede impegnati nell’orto anche persone con disabilità.

All’interno dell’Agriparco di via Papini - proprio a pochi passi dall'U-Power Stadium - oltre ad alberi di frutta e all’orto, c’è anche un vigneto. Un vigneto speciale, con 500 piante di vite donate dal Gruppo (monzese) Meregalli che hanno portato alla prima produzione del Barbera. Dopo un secolo e mezzo in città, grazie alla Fondazione Tavecchio e alla generosità di Meregalli, si è tornati a produrre il rinomato vino.

L’AgriParco si estende su un terreno di 12mila mq di proprietà della Fondazione Tavecchio: oltre ai 1.000 metri destinati al vigneto, ci sono 4mila mq di orto e frutteto, 2mila mq di bosco, 1.000 di guardino e 800 di passerella accessibile con cassoni rialzati per permettere la coltivazione anche alle persone sulla sedia a rotelle o con difficoltà ad abbassarsi. Un’oasi verde in città, dove l’aspetto prettamente ecologico si combina perfettamente con quello sociale, di inclusione. L’AgriParco, infatti, accoglie tutti: giovani e pensioni, normodotati e persone con fragilità, non solo fisica ma anche psicologica o che stanno attraversando un momento di difficoltà. Un progetto che adesso brinda anche con quel suo Barbera made in Monza che verrà imbottigliato e distribuito entro la fine dell’anno.