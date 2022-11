Morgan pronto ad entrare nel governo Meloni, come collaboratore di Sgarbi

Un altro monzese (ma questa volta non un politico) pronto a lavorare per il governo guidato da Giorgia Meloni. Si tratta di Morgan (all'anagrafe Marco Castoldi): il noto cantautore monzese è stato chiamato dal neo sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi per lavorare insieme.

Sgarbi ha subito fatto il nome di Morgan: non ha mai nascosto la grande stima che nutre per l'artista brianzolo che già in passato aveva chiamato a partecipare alle sue corse politiche nella lista Rinascimento. Già nel 2020 quando per lo scranno di sindaco di Milano il critico d'arte aveva proposto il nome di Morgan. E l'artista monzese non ha fatto attendere la sua risposta.

Morgan, in un'intervista al Corriere della Sera, ha spiegato di essere pronto ad entrare nella squadra di Sgarbi, lusingato di poter seguire il settore musicale. Una conoscenza - e reciproca ammirazione - che ormai dura da due decenni quella tra Sgarbi e Morgan. Morgan ha ribadito che la cultura non ha colore politico. "L’arte è di tutti gli esseri umani - ha spiegato al Corriere della Sera - . Non faccio scelte per l’ideologia ma per un ideale di bellezza e voglio dire che io non sono un politico, ma un uomo di spettacolo che continuerà a fare spettacolo e non voglio neanche sentir parlare di conflitto di interessi perché la scena è per chi ci sa andare. Io non sto facendo politica, ma cultura".

La definizione di tecnico all'interno del Governo Meloni non gli piace. "Sono uno scienziato, un intellettuale. C’è bisogno di una riforma discografica, va presa in mano la situazione musicale, anche attraverso delle regole, sia che si parli di Sanremo come dei talent show", ha aggiunto.

Morgan ha ribadito l'importanza di rivalutare anche la musica popolare e ha bacchettato il servizio pubblico. "Il servizio pubblico dovrà cambiare andazzo, smettendo di trascurare intelligenze e abbassando di continuo il livello del messaggio. Non va bene", ha aggiunto.