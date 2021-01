Nastrini "Covid" e una medaglia al comandante Zanardo in occasione di San Sebastiano

"Questo è il momento di dare valore al lavoro svolto dagli agenti che sanno distinguere in ogni occasione per le modalità con cui operano da sempre", le parole del presidente della provincia Luca Santambrogio

Il 20 gennaio si celebra San Sebastiano, patrono delle polizie locali. Per l'occasione, il presidente della provincia Luca Santambrogio ha distribuito nastrini “Covid” agli agenti e ha assegnato una medaglia per il lungo comando al comandante Flavio Zanardo.

Insieme al consigliere delegato Andrea Villa, Santambrogio ha invitato gli agenti nella sede di via Grigna a Monza per un momento di ringraziamento per il lavoro svolto durante il 2020. Un anno in cui gli agenti sono stati in prima linea tutti i giorni, con le altre forze dell’ordine del territorio, a supporto delle operazioni di controllo e tutela conseguenti alla pandemia.

“Rispettando le norme anti-Covid, non abbiamo voluto rinunciare al tradizionale momento di incontro con i nostri agenti in occasione di San Sebastiano. Questo è il momento di dare valore al lavoro svolto dagli agenti che sanno distinguere in ogni

occasione per le modalità con cui operano da sempre. In particolare, nell’anno in cui ci siamo trovati ad affrontare la pandemia, gli agenti hanno avuto l’occasione di essere più presenti e vicino ai cittadini dimostrando l’utilità di un corpo a cui la provincia non ha voluto rinunciare. Ci tengo a ringraziare il comandante Zanardo che nel 2020 ha raggiunto il traguardo del lungo comando: 10 anni di impegno, serietà, tenacia per costruire quello che è un corpo di cui andiamo molto fieri" ha commentato il presidente Luca Santambrogio.

“Anche grazie ai nostri agenti la provincia dimostra di essere un ente efficiente ed utile, contribuendo a fare sentire i cittadini più sicuri. Ci auguriamo di tornare presto alla normalità per riprendere a pieno regime l’attività che meglio caratterizza i nostri

agenti in ambito ambientale e di tutela del territorio” gli ha fatto eco il consigliere delegato Andrea Villa.

Le attività della polizia locale nella provincia di Monza

La provincia di Monza ontinua ad investire per garantire l’efficienza dell’operato degli agenti.

Nel corso del 2020 sono stati spesi circa 120mila euro per potenziare le dotazioni degli agenti: sono state acquistate 3 auto, 15 body cam, strumenti di autotutela, 3 fototrappole, 1 gommone utile al censimento degli scarichi idraulici, drug

test e narco test, 2 bici elettriche, abbigliamento tecnico.

Il nastrino consegnato agli agenti rappresenta un riconoscimento per l’impegno profuso a partire dai primi mesi di pandemia, quando il comando, coordinato dalla Prefettura di Monza e Brianza, in collaborazione con le altre forze di polizia operanti nel territorio, è stato impiegato in attività di controllo e vigilanza sul rispetto delle disposizioni emanate dalle normative per il contenimento della diffusione virus Covid 19.

Per il controllo della regolarità degli spostamenti e del rispetto delle misure di contenimento sono state utilizzate pattuglie dinamiche sul tratto di competenza MI- Meda ed equipaggi con posizionamento fisso nel tratto ascendente l’ingresso della ex

SS35 Milano Meda, nel Comune di Meda.

Sono state effettuate:

1120 ore di pattuglia dinamica per controlli/sopralluoghi/assembramenti

380 ore di appostamento fisso

202 ore per controlli autobus

48 ore per controllo assembramenti in entrata e uscita dalle scuole

Sono stati eseguiti:

802 controlli/sopralluoghi sulle idonee prescrizioni adottate ed sull’osservanza degli assembramenti esterni nelle attività ed esercizi aperti al pubblico

22 persone denunciate ex. Art. 650 c.p. in ottemperanza al D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020

19 persone denunciate ex art. 495 e 496 c.p.

6 persone sanzionate art. 3 c4 D.P.C.M. 03/11/20

39 persone denunciate per altri reati

2026 persone controllate

A seguito degli accertamenti eseguiti per le prescrizioni previste dalla normativa per il contenimento della diffusione del virus sono stati contestati 30 verbali per un totale di 11.973 euro.