Natale a Monza è stato un boom: 95mila visitatori a Trame di Luce

Era l’evento più atteso (ma anche al centro di numerose polemiche) del Natale monzese 2023. Ma alla fine, secondo i numeri forniti dal comune di Monza, è stato un successo. Ben 95mila i visitatori che si sono tuffati nell’emozione sensoriale di Trame di luce ai Giardini Reali.

“Trame di Luce è la passeggiata più emozionante e magica dell’inverno italiano – avevano spiegato gli organizzatori in occasione della presentazione dell’evento che era stato bocciato dagli ambientalisti e dagli animalisti -. Tra boschi incantati, curiose creature, grotte magiche, tunnel di luci, galassie colorate e fronde dalle infinite sfumature” spiegano gli organizzatori. I due percorsi, di Roma e Monza, studiati e curati dalla direzione artistica di IMG e Be.it, espongono installazioni ed opere creando la scenografia più brillante d’Italia con l’obiettivo di coinvolgere nuovi parchi e giardini e l’intenzione di disegnare una trama luminosa che valorizzi le identità storiche di ogni luogo sottolineandone al tempo stesso anche il carattere culturale europeo. Trame di Luce è arrivato la prima volta in Italia lo scorso anno, all'Orto Botanico di Roma e ha registrato 168mila presenze.

A Monza, in un mese e mezzo, ha visto la partecipazione di 95mila visitatori con picchi di 4mila visite giornaliere. Il questionario di gradimento che ogni visitatore ha ricevuto a fine visita ha rilevato, come riferiscono dal comune di Monza, “un alto grado di soddisfazione, con apprezzamenti per la location suggestiva e per l’accoglienza riservata. Positivo anche il saldo dei biglietti realizzati in collaborazione con Airc per la ricerca sui tumori infantili: in totale ne sono stati venduti 3.016, generando dunque un totale di €10.405 (il 15% del prezzo) destinato all’Associazione italiana ricerca contro il cancro”.

“La soddisfazione espressa degli esercenti cittadini e i biglietti venduti dalle attrazioni del Villaggio di Natale e da Trame di Luce – commenta Carlo Abbà, assessore al commercio - confermano ancora una volta che Monza è una città viva e attiva durante le feste, animata da cittadini e turisti pronti ad apprezzare l’atmosfera natalizia”.

“I numeri dei concerti in città e delle iniziative che hanno coinvolto la Villa Reale – aggiunge l’assessore alla Cultura Arianna Bettin - sono la prova di quanto le iniziative culturali vengano apprezzate dai cittadini e da chi visita Monza. Poter organizzare eventi tanto apprezzati e ospitare mostre e rappresentazioni di successo è di grande arricchimento per la vita della città nel periodo festivo”.



“Al di là dei numeri e dei risultati – conclude il sindaco Paolo Pilotto - la percezione del Natale del 2023 è stata all’insegna della condivisione, dello stare insieme e della soddisfazione di molte famiglie. In quei giorni Monza è stata vissuta con una intensità e una partecipazione che hanno trasmesso benessere, e questo anche grazie alla qualità e alla vivacità delle attività e degli eventi”.