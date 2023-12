Nel quartiere di Monza dove i cittadini erano finiti in tv arriva un nuovo medico

Alla fine i residenti del quartiere hanno vinto la loro battaglia. A Sant'Albino, infatti, dopo l'addio quest'estate della dottoressa Antonella Mazzarella e i tanti mesi trascorsi dai cittadini senza avere un medico di base di riferimento, arriverà finalmente un nuovo dottore.

Che si chiama Marco Ottolini e che entrerà ufficialmente in servizio lunedì 4 dicembre.

Nello specifico, sono oltre 1.600 i pazienti santalbinesi seguiti dalla dottoressa Mazzarella che da quest'estate erano stati costretti ad appoggiarsi agli spazi della Casa di Comunità dell’ex ospedale vecchio. Con grande disagio. Tanto che, dopo che il Comitato Sant’Albino aveva avviato una raccolta firme per la richiesta di un nuovo medico, il caso era finito anche in tv.

Ora la svolta. A tal proposito l’assessore al Welfare e Salute Egidio Riva, con il direttore di Farmacom Maurizio Brambilla, lunedì 4 dicembre alle 9.30 al centro civico di via Mameli 6, terranno un incontro pubblico proprio per presentare ai cittadini il nuovo medico di Medicina Generale assegnato al quartiere. In base agli accordi tra comune e Farmasalus, il nuovo dottore opererà nel nuovo ambulatorio che sarà aperto proprio negli edifici di Farmasalus, con una sede a sé stante.