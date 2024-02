Uova arcobaleno, alpaca e asinelli: Luca e il sogno della vecchia fattoria in Brianza

Venticinque anni ancora da compiere, un diploma da perito elettronico tra le mani ma nel cuore il sogno di creare un piccolo angolo rurale in Brianza dove allevare animali e dove coltivare verdure e ortaggi a chilometro zero. E' da un'idea e dal lavoro di Luca Bianchi che ad Arcore è nata Nella Vecchia Fattoria, un'azienda agricola dove trovare uova arcobaleno, genuine e completamente naturali ma curiose e tanti animali. Dagli asinelli Giulio, Melissa e Silvio agli alpaca fino a 150 esemplari di galline, porcellini d'india, pulcini, mucche e vitelli a cui, a seconda della stagionalità, è possibile dare il biberon.

Un angolo di Brianza dove protagonista è il verde e la natura in un terreno, in via Fornace ad Arcore, che Luca ha trasformato in un piccolo regno dove il tempo lo scandisce il ritmo della terra e degli animali. Un sogno che ha realizzato nel terreno del nonno, scomparso quando lui era troppo piccolo e che adesso è tornato a vivere grazie al progetto del nipote.

Tremila metri di terra a cui adesso si è aggiunta una seconda porzione di proprietà, con 4 ettari di campi a Oreno, dove Luca coltiva patate, zucchine, pomodori, insalata e cetrioli con una produzione e vendita (in primavera) a chilometro zero. "Appena sarà primavera prevediamo di aprire due giorni a settimana con un banco fisso per proporre a chilometro zero i prodotti che coltiviamo" racconta Luca Bianchi a MonzaToday.

Come nascono le uova arcobaleno in Brianza

A richiamare curiosi da tutta la Brianza e non solo nella Vecchia Fattoria sono le uova arcobaleno di Luca. "Abbiamo galline che vengono da tutte le parti del mondo, quelle che fanno le uova bordeau arrivano dalla Francia, l'azzurro è l'uovo cileno poi c'è una tavolozza di colori e sfumature che deriva da diversi incroci tra la gallina bianca livornese e altre razze" spiega Luca. "Per esempio si può arrivare a ottenere un uovo verde e con varie sfumature dei colori base tra cui rosa, azzurro e adesso sto arrivando al marrone". Ma il colore diverso riguarda solo il guscio (e in alcuni casi il suo interno) ma tuorlo e albume sono sempre gli stessi. "Dentro il tuorlo è sempre arancione e non giallo come quello dell'uovo del supermercato" puntualizza con un pizzico di orgoglio Luca. "Le nostre galline mangiano solo mais che maciniamo noi, comprato a km0 a Bernate e in base alla stagione scarti di verdura che coltiviamo qui in una filiera circolare di produzione che inizia e finisce in azienda".

Nella Vecchia Fattoria della Brianza ci sono anche sette mucche, cinque capre e caprette in arrivo, tre alpaca, coniglietti nani, anatre e diversi uccelli insieme a porcellini d'india e vitellini.E a seconda dei periodo anche morbidi pulcini. Luca nel suo angolo di campagna organizza feste di compleanno, accoglie i bambini in gita delle vicine scuole dell'infanzia, a Pasqua e ad Halloween allestisce attività a tema e nel weekend ospita le famiglie. L'ingresso ha un costo di cinque euro a persona (i bambini sotto i due anni non pagano) e si possono accarezzare, coccolare, spazzolare e nutrire gli animali e acquistare i prodotti dell'azienda e per chi vuole (con costo a parte) è possibile salire in groppa agli asinelli per una piccola passeggiata.

"Ho preso il diploma di perito elettronico ma avrei voluto fare agraria. Non ho inseguito il mio sogno prima perchè mi sono fatto influenzare dal mercato del lavoro ma poi ho seguito il mio cuore che mi portava da tutt'altra parte e la passione per la natura, gli animali e la terra mi hanno fatto iniziare l'avventura della Vecchia Fattoria". E qui, instancabile nei suoi 24 anni, Luca ogni giorno lavora almeno dodici ore e fa tutto da solo: si occupa degli animali, delle coltivazioni e delle consegne dei prodotti. "Sono un tuttofare, sto preparando l'orto, mi dedico alla realizzazione delle tettoie e delle strutture, pulisco i box agli animali, curo la temperatura giusta per la nascita dei pulcini e sto iniziando a preparare l'orto". Un sogno che profuma di terra e di ricordi che ha preso vita proprio nel terreno che una volta era di suo nonno.